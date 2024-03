Den Internationale Sportgeriichtshaff CAS huet d'Doppingspär vum Simona Halep vu véier Joer op néng Méint erofgesat.

Well déi 32 Joer al Rumänin dës 9 Méint schonns hannert sech huet, duerf si direkt nees am Profitennis matspillen. Déi fréier Gewënnerin vu Roland Garros a Wimbledon war am Oktober 2022 wéinst Verstéiss géint d'Anti-Dopping-Bestëmmunge fir véier Joer gespaart ginn. De CAS huet dës Strof elo op 9 Méint reduzéiert.