Zu Cortina d'AmpezzoDe Grand-Duc Henri huet de Lëtzebuerger Athleten den offiziellen IOC-Pin aus Gold iwwerreecht

Andy Brücker
Begleet gouf de Grand-Duc ënnert anerem vum COSL-President Michel Knepper.
Update: 18.02.2026 14:08
De Grand-Duc Henri huet d'Lëtzebuerger Athleten am Olympeschen Duerf besicht.
An deem Kader, krute si och den offizielle gëllenen IOC-Pins iwwerreecht.

De Grand-Duc Henri war en Dënschdeg op Visitt am Olympeschen Duerf zu Cortina d’Ampezzo, wou dëst Joer eent vun de sechs olympesche Dierfer vun de Wanterspiller installéiert ass.

Hie gouf ënnert anerem vum COSL-President Michel Knepper, dem Raymond Conzemius an dem Laurent Carnol begleet, grad ewéi vum Christophe Schiltz, dem Lëtzebuerger Ambassadeur an Italien.

De Grand-Duc ass scho méi laang an Italien ënnerwee a pendelt tëscht de verschiddene Standuerter vun de Spiller hin an hier, wou hie scho bei sou munchen Disziplinnen an den Zuschauertribünen ze gesi war.

Als Member vum IOC ass seng Präsenz net nëmme representativ, mee och symbolesch – e Signal vu perséinlecher Solidaritéit mat de lëtzebuergeschen Athleten. Deementspriechend huet hie sech och Zäit geholl, fir sech mam Gwyneth ten Raa an dem Matthieu Osch auszetauschen, iwwert hir Erfarungen op den Olympesche Spiller, hir Resultater an Erwaardungen.

Si krute bei där Geleeënheet dann och den offiziellen IOC-Pin aus Gold vum Grand-Duc iwwerreecht, deen all d’Athlete kréien, déi bei den Olympesche Spiller deelhuelen.

