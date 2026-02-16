RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Basketball 15 Spiller am Kader vun de Lëtzebuerger Häre fir d'EM-Pre-Qualifikatioun

RTL Lëtzebuerg
A ronn 10 Deeg steet fir d'Lëtzebuerger Hären d'Suite an der Pre-Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2029 um Programm.
Update: 16.02.2026 22:05
© Fiba

Lëtzebuerg huet d’Pre-Qualifikatioun mat 2 Victoiren ugefaang a spillt elo zwee Mol auswäerts. Am Grupp A spillt Lëtzebuerg géint Nordmazedonien, Irland an Aserbaidjan.

Den Nationaltrainer Ken Diederich huet 15 Spiller fir d’Matcher nominéiert.

De Kader an der Iwwersiicht:

Carreira Kreps Malcolm (Okapi Aalst, Belsch)
Ceman Dino (Basket Esch)
David Rocha Davy (Fitosur Murgi, Spuenien)
Delgado Ivan (T71 Diddeleng)
Gutenkauf Philippe (Etzella Ettelbréck)
Jack Christopher (T71 Diddeleng)
Kalmes Joe (T71 Diddeleng)
Kovac Ben (Alm Evreux, Frankräich)
Kuresevic Ivor (Amicale Steesel)
Laurent Alex (Amicale Steesel)
Logelin Max (Sparta Bartreng)
Oth Konan Ange (Musel Pikes)
Rugg Clancy (Basket Esch)
Verbeelen Yannick (Sparta Bartreng)
Vujakovic Oliver (Résidence Walfer)

Resultater an d’Matcher am Iwwerbléck

Lëtzebuerg - Irland 89:77
Aserbaidjan - Lëtzebuerg 90:95
27. Februar: Nord Mazedonien - Lëtzebuerg
2. Mäerz: Irland - Lëtzebuerg
2. Juli: Lëtzebuerg - Aserbaidjan
5. Juli: Lëtzebuerg - Nord Mazedonien

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Éisträich wënnt Gold bei Schnéi-Chaos am Super-Team-Schisprangen
Video
11
Méiglecherweis duerch Lawin ausgeléist
Zuch an der Schwäiz entgleist, op d'mannst fënnef Blesséierter
Video
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Wéinst zolittem Schnéi e Sonndeg
Start- a Landebunn um Findel war fir zwou Stonne gespaart, iwwer 30 Flich ëmgeleet oder annuléiert
Invité vun der Redaktioun (16. Februar): Jean-Paul Scheuren
Dilemma beim Neibau: Baue fir kënnen ze verkafen a verkafe fir kënnen ze bauen
Video
Audio
51
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Austria's Jan Hoerl reacts in the finish area after jumping during the final round of the men's large hill super team ski jumping of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Predazzo Ski Jumping Stadium in Predazzo (Val di Fiemme), on February 16, 2026.
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Éisträich wënnt Gold bei Schnéi-Chaos am Super-Team-Schisprangen
Video
11
Formel 1
Barcelona bleift am F1-Kalenner - Schlecht Nouvelle fir Spa
De Lëtzebuerger Matthieu Osch nom zweeten Duerchgang beim Slalom bei den Olympesche Wanterspiller de 16. Februar 2026.
Olympesch Wanterspiller
Matthieu Osch fiert am Slalom op Plaz 28, Gold fir Loïc Meillard
Video
7
NBA
Team USA Stars wënnt 75. Editioun vum All Star Game
Video
0
J-League
An der Iwwergangssaison wäert all Futtballsmatch e Gewënner an e Verléierer hunn
1
Table ronde Ultra-Sport
De Wee ass d'Zil. Alldag tëscht privat, Beruff a Passioun
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.