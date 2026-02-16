Basketball 15 Spiller am Kader vun de Lëtzebuerger Häre fir d'EM-Pre-Qualifikatioun

Lëtzebuerg huet d’Pre-Qualifikatioun mat 2 Victoiren ugefaang a spillt elo zwee Mol auswäerts. Am Grupp A spillt Lëtzebuerg géint Nordmazedonien, Irland an Aserbaidjan.
Den Nationaltrainer Ken Diederich huet 15 Spiller fir d’Matcher nominéiert.
De Kader an der Iwwersiicht:
Carreira Kreps Malcolm (Okapi Aalst, Belsch)
Ceman Dino (Basket Esch)
David Rocha Davy (Fitosur Murgi, Spuenien)
Delgado Ivan (T71 Diddeleng)
Gutenkauf Philippe (Etzella Ettelbréck)
Jack Christopher (T71 Diddeleng)
Kalmes Joe (T71 Diddeleng)
Kovac Ben (Alm Evreux, Frankräich)
Kuresevic Ivor (Amicale Steesel)
Laurent Alex (Amicale Steesel)
Logelin Max (Sparta Bartreng)
Oth Konan Ange (Musel Pikes)
Rugg Clancy (Basket Esch)
Verbeelen Yannick (Sparta Bartreng)
Vujakovic Oliver (Résidence Walfer)
Resultater an d’Matcher am Iwwerbléck
Lëtzebuerg - Irland 89:77
Aserbaidjan - Lëtzebuerg 90:95
27. Februar: Nord Mazedonien - Lëtzebuerg
2. Mäerz: Irland - Lëtzebuerg
2. Juli: Lëtzebuerg - Aserbaidjan
5. Juli: Lëtzebuerg - Nord Mazedonien