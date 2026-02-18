RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Gebuertsdag um HaffD'Groussherzogin Stéphanie feiert hir 42 Joer

RTL Lëtzebuerg
Zwee Deeg, nodeems d'Prinzessin Alexandra Gebuertsdag gefeiert huet, ass et e Mëttwoch um Tour vun der Grande-Duchesse Stéphanie.
Update: 18.02.2026 06:07
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel am Oktober 2025.
D’Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel am Oktober 2025.
© Domingos Oliveira

D’Fra vum Groussherzog Guillaume, déi dat Jéngst vun den aacht Kanner vum Grof de Lannoy ass, koum den 18. Februar 1984 zu Renaix an der Belsch op d’Welt. E Mëttwoch feiert si hiren 42. Gebuertsdag.

D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D’Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025. © RTL Archiv
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D’Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025. © RTL Archiv
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D’Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025. © RTL Archiv
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D’Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025. © RTL Archiv
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D’Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025. © RTL Archiv
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D’Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025. © RTL Archiv
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D’Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025. © RTL Archiv
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.
D'Grande-Duchesse Stéphanie beim Trounwiessel 2025.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D’groussherzoglech Koppel ass den 20. Oktober 2012 an der Kathedral Notre-Dame an der Stad bestuet ginn. Si sinn d’Eltere vun zwee Bouwen.

Groussherzogin Stéphanie

D'Ierfgroussherzogin Stéphanie ass den 18. Februar 1984 zu Ronse an der Belsch als jéngst Duechter vun der Comtesse Alix an dem Comte Philippe de Lannoy gebuer ginn. Copyright Fotoen: GDL / Cour grand-ducale/Christian Aschman / Pressphoto / René Scho / RTL.lu / SIP
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

De Prënz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume ass den 10. Mee 2020 op d’Welt komm an ass de grousse Brudder vum Prënz François Henri Luis Marie Guillaume, deen de 27. Mäerz 2023 d’Liicht vun der Welt erbléckst huet. Den 3. Oktober gouf de Guillaume offiziell als Grand-Duc vereedegt an d’Stéphanie domat Grande-Duchesse.

© GDL Service Presse
© GDL Service Presse
© CélineMaia-Studio By C
© Cour Grand-Ducale / Sophie Margue
© Cour Grand-Ducale / Sophie Margue
© RTL
© Cour Grand-Ducale / Sophie Margue
© Cour Grand-Ducale / Sophie Margue

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D’Biographie vun der Ierfgroussherzogin Stéphanie fannt Dir hei.

Hei d’Schreiwes vum Haff:

Anniversaire de son Altesse Royale la Grande-Duchesse

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse, née le 18 février 1984, célébrera son 42e anniversaire ce mercredi. La Comtesse Stéphanie de Lannoy est née à Renaix en Belgique. Elle est la huitième enfant et la cadette, du Comte de Lannoy († 10.01.2019) et de la Comtesse de Lannoy, née Alix della Faille de Leverghem († 26.08.2012).

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Frankräich wënnt d'Häre-Staffel am Biathlon
Video
12
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Posch an Akafszenter geklaut
Wie kennt dës Persounen?
Police mellt Festnamen
Zwou Prostituéiert vu fréierem Zouhälter iwwerfall, Kläpperei an engem Zuch zu Kautebaach
CGDIS
Zwee Blesséierter bei Accident op der N5B tëschent Péiteng an Athus (B), Persoun zu Esch ugestouss
Fotoen
Weider News
Neistart am Zeeche vum Feierpäerd
Dat Chineesescht Neijoerschfest: Traditioun, Famill a Gléck
Audio
52 Gruppe sinn e Sonndeg duerch d'Ieselsstad gezunn
Zu Dikrech war déi 58. Editioun vun der berüümter Kavalkad
Video
Fotoen
Karneval
Kostüm un, Alldag aus
Eng faarweg Rees duerch d’Welt vun de Fueskostümer
Audio
Fotoen
"NaRosy" Charity
Upcycling fir de gudden Zweck: D'Nadine Robert an hir Moud mat Geschicht
Video
3
Chineesescht Neit Joer zu Lëtzebuerg
Wéi feiert déi chineesesch Communautéit hei am Land?
Video
Fotoen
2
Symbolesch de Pouvoir iwwerholl
Fuesgecke besetzen d'Gemeng zu Tréier - Prënzeproklamatioun um Hauptmarkt
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.