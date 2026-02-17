En Dënschdeg den Owend stoungen an der UEFA Champions League d’Allersmatcher vun de Playoffen um Programm. An enger hëtzeger Partie zu Lissabon huet Benfica mam Leandro Barreiro mat 0:1 géint Real Madrid de Kierzere gezunn. Donieft huet de PSG en 0:2-Réckstand gedréint a mat 3:2 géint Monaco gewonnen, Dortmund huet sech mat 2:0 géint Atalanta duerchgesat a fir Galatasaray gouf et eng staark 5:2-Victoire géint Juventus.
E Mëttwoch den Owend ginn dann nach véier weider Allersmatcher gespillt, éier et déi nächst Woch schonn an d’Retourmatcher geet.
Benfica - Real Madrid 0:1
0:1 Vinicius Jr (50')
D’Ekipp vu Benfica ass mam Leandro Barreiro an der Starteelef engagéiert an de Match gestart. No enger intensiver Ufanksphas hat da Real no knapp 20 Minutten eng éischt gutt Chance vun der Partie, ma de Schoss vum Vinicius Jr ass aus sechs Meter awer knapp derlaanscht gaangen. Kuerz drop gouf et dann och op der anerer Säit eng gutt Méiglechkeet op den 1:0, hei konnt den Thibaut Courtois de liicht ofgefälschte Schoss vum Aursnes halen. D’Partie ass no an no liicht ofgeflaacht a réischt kuerz virun der Paus hunn déi Kinneklech eng gutt Phas erwëscht, an där awer de Gol, dee mëttlerweil net onverdéngt gewiescht wier, gefeelt huet. Mat engem 0:0 ass et also an d’Paus gaangen.
An der zweeter Hallschent huet et dann net laang gedauert, bis de Ball am Gol louch. A wéi. Duerch e Sonndesschoss vum Vinicius Jr hat de Golkipp Trubin keng Chance de Ball ze paréieren. Well de brasilianesche Buteur liicht provokativ virum Cornerfändel vu Lissabon gefeiert huet, ass d’Stëmmung op der Tribün an och um Terrain direkt e gutt Stéck méi hëtzeg ginn. De Vincius Jr krut d’Giel Kaart an huet sech duerno beim Arbitter wéinst enger presuméiert rassistescher Ausso vum Gianluca Prestianni beschwéiert. Dat huet den Arbitter no bausse mat engem offizielle Gest vun der FIFA signaliséiert, andeems hie seng Äerm gekräizt huet.
D’Partie war knapp 10 Minutten ënnerbrach, éier et, ouni Konsequenz fir den Argentinier, deem een d’Reproche net direkt beweise konnt, weidergaangen. Duerch dëse Virfall war de Rhythmus gefillt aus dem Match eraus. Vill weider Golchancë sinn et net méi ginn a sou ass et der Lokalekipp net gelongen, nach den Ausgläich ze schéissen. Fir de Retourmatch den nächste Mëttwoch zu Madrid bleift awer nach alles méiglech.
Dortmund - Atalanta 2:0
1:0 Guirassy (3'), 2:0 Beier (42')
Monaco - PSG 2:3
1:0 Balogun (1'), 2:0 Balogun (18'), 2:1 Doué (29'), 2:2 Hakimi (41'), 2:3 Doué (67')
Galatasaray - Juventus 5:2
1:0 Sara (15'), 1:1 Koopmeiners (16'), 1:2 Koopmeiners (32'), 2:2 Lang (49'), 3:2 Sanchez (60'), 4:2 Lang (75'), 5:2 Boey (86')
Klickt hei, fir op d’Resultater, d’Statistiken an d’Ekippe vun der Champions League ze kommen.