RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nina Berton mat derbäiFënnef Lëtzebuergerinnen beim Festival Elsy Jacobs mat um Depart

Max Bäcker
Et sinn déi zwou gréissten Dammecourssen hei am Land, mat puer vun deene gréissten Ekippen aus der Welt um Depart.
Update: 01.05.2026 20:52
Déi 18. Editioun vum Festival Elsy Jacobs
Et sinn déi zwou gréissten Dammecourssen hei am Land.

Zejoert waren d’Victoiren zu Zéisseng a Garnech un SD Works Protime a Visma Lease a Bike gaangen. Zwou Ekippen, déi een och dëst Joer ob en Neits mat virbäi erwaarde kann.

Fënnef Lëtzebuergerinnen si fir de Weekend ageschriwwen. Dorënner och d’Nina Berton. E Mëttwoch hu mir d’Fuererin vun EF Education-Oatly op enger vun hire leschten Trainingsseancë virum Festival begleet. Déi 24 Joer al Profisportlerin ass de Moment an enger richteg gudder Form. Si war déi 9. beim Omloop Nieuwsblad an déi 24. bei Paris Roubaix - déi perfekte Viraussetzungen, fir de Weekend eppes ze probéieren.

Dës Cours stoung bis viru kuerzem nach net um Programm vun der Nina Berton. Deemno wäert si de Weekend och net am Rosa Trikot vun EF ze gesi sinn, mee am Bordeaux-Roude vun der Nationalekipp.

Mat hir fir d’Nationalekipp wäerten d’Maïté Barthels an d’Lena Lallemang un den Depart goen. Och Gwen Nothum an d’Layla Barthels wäerte mat hiren Ekippen dobäi sinn. Net mat dobäi wäert d’Marie Schreiber sinn, déi nach net ganz fit ass. Béid Coursë kennt Dir wéi gewinnt de Weekend bei eis am Livestream kucken.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.