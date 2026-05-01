Fir d'Lëtzebuerger Härenekipp ass d'Dëschtennis-WM 2026 zu London eriwwer. En Donneschdeg den Owend huet ee sech missen an enger enker Partie mat 1:3 géint Serbien geschloe ginn.
De Maël Van Dessel, deen an den zwou éischte Partië vun dëser WM jeeweils e gudde Start erwëscht hat, huet sech géint de Serb awer méi schwéier gedoen. E puer Sazbäll goufe leie gelooss, wouvun den Dimitrie Levajac profitéiert huet a seng Ekipp mat 1:0 a Féierung brénge konnt. Duerno konnt de Luka Mladenovic am zweeten Duell senger Favoritteroll gerecht ginn an den Duell fir sech entscheeden. No enger Defaite vum Gene Wantz am drëtte Match louch d'Hoffnung nees beim Luka Mladenovic, deen am véierten Duell dann trotz enger kämpferescher Leeschtung no fënnef Sätz mat 2:3 de Kierzere gezunn huet.
Domat steet um Enn eng 1:3-Defaite géint Serbien, wouduerch de Sprong an d'K.O.-Phas net gegléckt ass. Nieft den Hären ass et awer nach fir d'Dammen-Ekipp méiglech, sech eng Plaz an der K.O.-Phas ze sécheren. Dofir gëtt e Freideg eng Victoire géint Barbados gebraucht.