Dëschtennis-WM zu LondonLëtzebuerger Häre verpasse K.O.-Phas no knapper Defaite géint Serbien

Zanter en Dënschdeg leeft zu London d'Ekippe-WM am Dëschtennis.
Update: 01.05.2026 15:10
© Photo by XIAO YIJIU / XINHUA / XINHUA VIA AFP

Fir d'Lëtzebuerger Härenekipp ass d'Dëschtennis-WM 2026 zu London eriwwer. En Donneschdeg den Owend huet ee sech missen an enger enker Partie mat 1:3 géint Serbien geschloe ginn.

De Maël Van Dessel, deen an den zwou éischte Partië vun dëser WM jeeweils e gudde Start erwëscht hat, huet sech géint de Serb awer méi schwéier gedoen. E puer Sazbäll goufe leie gelooss, wouvun den Dimitrie Levajac profitéiert huet a seng Ekipp mat 1:0 a Féierung brénge konnt. Duerno konnt de Luka Mladenovic am zweeten Duell senger Favoritteroll gerecht ginn an den Duell fir sech entscheeden. No enger Defaite vum Gene Wantz am drëtte Match louch d'Hoffnung nees beim Luka Mladenovic, deen am véierten Duell dann trotz enger kämpferescher Leeschtung no fënnef Sätz mat 2:3 de Kierzere gezunn huet.

Domat steet um Enn eng 1:3-Defaite géint Serbien, wouduerch de Sprong an d'K.O.-Phas net gegléckt ass. Nieft den Hären ass et awer nach fir d'Dammen-Ekipp méiglech, sech eng Plaz an der K.O.-Phas ze sécheren. Dofir gëtt e Freideg eng Victoire géint Barbados gebraucht.

Am meeschte gelies
No bei der franséischer Grenz
Kierch vu Montenach verbrannt
Video
Fotoen
3. Dag am Prozess ëm Policegewalt
Jiddereen huet seng eege Vue op d’Affär
Spray Tanning amplaz Sonn oder Solarium
Séier brong – mee wéi gesond ass et wierklech?
Video
Fotoen
2
A1 war temporär gespaart
Camper no Kollisioun mat alkoholiséiertem Chauffer op Autobunn ëmgetippt
Auto, Scooter an Aarbechtsmaschinn
Net manner wéi dräi Persoune goufen ugestouss an de leschte Stonnen
Weider News
Dëschtennis-WM
Lëtzebuerger Häre feiere kloer Victoire iwwer Katar, Damme verléiere géint Portugal
1
Dëschtennis-WM
Lëtzebuerger Damme souverän, Hären no un Iwwerraschung
Dëschtennis-WM
"Op d'WM goen, ass en Dram, deen an Erfëllung geet"
Video
2
Dëschtennis
Hueschtert-Foulscht an Houwald stinn an der Finall
Dëschtennis-Championnat
Gutt Ausgangspositioun fir den Houwald an Hueschtert-Foulscht
0
Dëschtennis
Bei de Sadikovic's dréint sech villes ronderëm de klenge wäisse Ball
Video
0
