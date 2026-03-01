RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Sprangreiden1. Plaz fir de Victor Bettendorf zu Valencia

RTL Lëtzebuerg
Säi Brudder Basile Bettendorf hat den éischten Tour mat sengem Päerd Chakpori du Gibet e Feeler a koum awer nach op déi gutt 8. Plaz.
Update: 01.03.2026 16:42
© Archiv

De Lëtzebuerger Sprangreider gewënnt e Sonndeg mat sengem Päerd Qwando van de Rispen de Grousse Präis (1.55m) vum CSI3* vun der Moura Tour zu Valencia. Vun de 37 Starter waren nëmme 5 Reider ouni Feeler iwwert den éischten Tour. De Victor Bettendorf war gläich mat zwee Päerd dobäi. Um Enn setzt e sech mam Qwando van de Rispen duerch a gëtt mam Atchoum de la Roque deen Zweeten. Déi drëtte Plaz ass fir den Italiener Giacomo Bassi mat sengem Päerd Cash du Pratel.

De Grousse Präis war eng Quali fir WM 2026 an d EM 2027.

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mat der Dr. Marie-Claire Theisen
"Meng Kanner sinn der Meenung, ech wär vill méi granzeg, wann ech net schaffe géif"
Video
Fotoen
11
150-160 Passagéier vu Luxair betraff
Ausseministère réit staark dovunner of, fir am Moment an de Mëttleren Osten ze reesen
Video
International Suergen a schaarf Kritik
US-israeelesch Attacken op den Iran zéie Géigenattacke mat sech
Video
28
Concours de plaidoiries um Ieweschte Geriicht
Zukünfteg Affekote plaidéieren um Geriicht
Video
Fotoen
0
An ARD-Podcast
Grand-Duc Henri verréit, wéi hie sech fit hält
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Kuurne - Bréissel – Kuurne
Matthew Brennan am Sprint dee Séiersten
0
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Victoire fir Manchester United, Stuttgart klappt Wolfsburg
0
Äishockey
Tornado verléiert säin éischte Playoff Match
0
Aprilia Racing's Italian rider Marco Bezzecchi celebrates his victory after crossing the finish line during the MotoGP Thailand Grand Prix at the Buriram International Circuit in Buriram on March 1, 2026.
MotoGP
Éischt Victoire vun der neier Saison geet un de Marco Bezzecchi
0
BGL Ligue an der RTL Live Arena
De Match Hueschtert-Stroossen vu 16 Auer un am Livestream a Liveticker
Video
LIVE
Handball-Championnat
Käerjeng an Diddeleng séchere sech Ticket fir d'Hallefinall
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.