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Vëlossport LIVE op der Tëlee, op RTL.lu an um RTL Play5. Etapp vum Tour Auvergne-Rhône-Alpes vu 15:40 Auer un

RTL Lëtzebuerg
Tour Auvergne-Rhône-Alpes gëtt vum 7. bis 14. Juni um 1. RTL gewisen. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu, RTL Play an op der App.
Update: 11.06.2026 07:59

Am Vëlossport gëtt vum 7. Juni bis de 14. Juni den "Tour Auvergne-Rhône-Alpes" gefuer. Zwee Lëtzebuerger si mat dobäi, de Kévin Geniets (Groupama-FDJ United) an de Mathieu Kockelmann (Lotto Intermarché).

La liste des coureurs partants - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Ufank vun der Course: 15:40 Auer
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen

Programm

Donneschdeg, 11. Juni 15:40 - 17:20
5. Etapp Saint-Chamond > Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes, 195.8 km (Accidentée)

Freideg, 12. Juni 15:40 - 17:20
6. Etapp Saint-Vulbas > Crest-Voland, 182.3 km (Montagne)

Samschdeg, 13. Juni 14:40 - 16:20
7. Etapp La Bridoire > Grand Colombier, 133.6 km (Montagne)

Sonndeg, 14. Juni 15:35 - 17:15
8. Etapp Beaufort > Plateau de Solaison - Brison, 120.1 km (Montagne)

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