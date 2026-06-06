RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Giro d'ItaliaDemi Vollering wënnt verkierzte Kinneksetapp, Van der Breggen viru Schlussvictoire

Jeff Birsens
Wéinst enger Schnéiplack, déi riskéiert huet, op d'Strooss ze rutschen, gouf d'Arrivée vun der zweetleschter Etapp no vir verluecht. Um Enn konnt d'Demi Vollering hei de Succès am Sprint feieren.
Update: 06.06.2026 17:39
TOPSHOT - FDJ United - Suez's Dutch Demi Vollering celebrates as she crosses the finish line next to Fenix-Premier Tech's Dutch Puck Pieterse to win 'La Fleche Wallonne' one day cycling race, 141 km from Huy to Huy, on April 22, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Demi Vollering (AFP-Archiv)
© AFP

E Samschdeg stoung beim Giro d'Italia vun den Dammen déi zweetlescht Etapp an domat eigentlech och d'Kinneksetapp um Programm. D'Dagescvictoire ass dobäi un d'Demi Vollering gaangen. D'Hollännerin konnt sech am Sprint virum Isabella Holmgren, Antonia Niedermaier an Anna van der Bregggen duerchsetzen.

De Sprint ëm d'Etappevictoire war dobäi awer däitlech méi fréi ausgefall wéi geplangt. Well eng Schnéiplack riskéiert hat, op d'Strooss ze rutschen, gouf d'Arrivée kuerzfristeg 1 Kilometer virun de Colle delle Finestre verluecht. Sou war d'Kinneksetapp schonn no 78 Kilometer eriwwer. D'Resultat vum Nina Berton ass aktuell nach net gewosst.

Am General konnt d'Anna van der Breggen hire Rosa Trikot trotz den Ëmstänn verdeedegen a steet domat virun der leschter Etapp e Sonndeg kuerz virun hirer fënnefter Schlussvictoire beim Giro d'Italia.

Top10 vun der 8. Etapp

1 Demi VOLLERING 2:28:46
2 HOLMGREN Isabella ,,
3 NIEDERMAIER Antonia ,,
4 VAN DER BREGGEN Anna ,,
5 DE VRIES Femke 0:55
6 REUSSER Marlen 0:57
7 DICKSON Lauren 1:10
8 LONGO BORGHINI Elisa 1:39
9 FISHER-bLACK Niamh 1:46
10 CAVALLAR Valentina 2:18

Generalklassement

1 VAN DER BREGGEN Anna 26:09:22
2 VOLLERING Demi 0:50
3 NIEDERMAIER Antonia 1:20
4 HOLMGREN Isabella 1:55
5 REUSSER Marlen 3:00
6 DE VRIES Femke 3:33
7 LONGO BORGHINI Elisa 3:46
8 FISHER-BLACK Niamh 4:19
9 ZIGART Urska 5:51
10 DE SCHEPPER Lore 5:59

Am meeschte gelies
Affär Lyhanna (F)
Beim Kierper dee fonnt gouf, handelt et sech tatsächlech ëm dee vum vermësste Meedchen
Éischt Andréck vun der Visitt zu Lëtzebuerg
Portugisesche President António José Seguro virum Palais empfaange ginn
Fotoen
6
Zwee Blesséierter
Motocyclisten zu Maarnech an tëscht dem Grondhaff a Mëllerdall gefall a blesséiert
UEL-President Michel Reckinger
"Tripartite-Accord ass gutt fir d’Leit a fir d'Betriber"
Video
25
Bekannt aus "Buffy the Vampire Slayer" an "Ted Lasso"
De brittesche Schauspiller Anthony Head ass am Alter vun 72 Joer gestuerwen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Interessanten Test fir de Mathieu Kockelmann
Video
Vëlossport
Andy Schleck gëtt neie CEO bei Lidl-Trek
4
Team Visma Lease a Bike Danish rider Jonas Vingegaard wearing the overall leader's pink jersey cycles past the Altare della Patria - Vittoriano monument at Piazza Venezia, during the 21th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race of 131km from Rome to Rome, Italy, on May 31, 2026.
Giro d'Italia: 21. Etapp
Jonas Vingegaard wënnt fir eng éischte Kéier de Giro d'Italia
3
Giro d'Italia: 20. Etapp
Jonas Vingegaard och bei leschter Biergetapp net ze klappen
De Sepp Kuss konnt sech op der Kinneksetapp duerchsetzen
Giro d'Italia: 19. Etapp
Sepp Kuss gewënnt Kinneksetapp, Vingegaard bleift a Rosa
De Paul Magnier mat de séierste Been am Sprint
Giro d'Italia: 18. Etapp
Paul Magnier mat drëtter Etappevictoire
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.