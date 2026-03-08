RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Cyclissem: Paris - NiceLuke Lamperti wënnt éischt Etapp am Sprint

RTL Lëtzebuerg
Vun e Sonndeg u geet et iwwer aacht Deeg aus dem Departement des Yvelines a Richtung Côte d'Azur.
Update: 08.03.2026 17:15
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

E Sonndeg gouf déi 84. Editioun vu Paris - Nice lancéiert. Se goung iwwer 170,9 Kilometer vun Achères am Departement des Yvelines op Carrières-sous-Poissy a gouf vum Luke Lamperti gewonnen. Den Amerikaner konnt sech mat e puer Meter Virsprong géint de Vito Braet an den Orluis Alberto Aular Sanabria duerchsetzen. Hien ass domat de Successeur vum Tim Merlier, deen 2025 déi éischt Etapp gewanne konnt.

Fréi hat sech eng Echappée vu sechs Coureure vum Peloton ofgesat (ë.a. Sébastien Grignard, Mathis Le Berre, Patrick Gamper). Dës huet sech och méi laang wéi erwaart un der Spëtzt gehalen, gouf awer zwee Kilometer virun der Arrivée agefaangen. Duerno hu sech d’Ekippe fir de Sprint positionéiert. Et koum soumat zu der spannender Finall, déi ee sech am Virfeld op dem Circuit mat e puer gëftege Koppen erwaart hat.

Mam Arthur Kluckers an dem Alex Kirsch sinn och zwee Lëtzebuerger bei Paris - Nice um Depart. De Lëtzebuerger Champion gouf den 125. an de Kirsch koum als 146. op der Arrivée un.

E Méindeg geet et iwwer 187 Kilometer vun Épône op Montargis. Och dës Course kënnt Dir nees op RTL.lu am Livestream suivéieren.

Am meeschte gelies
Noen Osten
Successeur vum Ayatollah Chamenei ernannt, Arabesch Liga verurteelt iranesch Attacken als "risege strateegesche Feeler"
Video
Formel 1
George Russell wënnt spektakulären Optakt an Australien
Fotoen
9
Police nennt nach keng Detailer
Explosioun bei US-Ambassade zu Oslo - keng Blesséierter
Video
ASBL "Eran, eraus… an elo?"
"Du bass gestempelt als Prisonéier a stees ouni Wunneng an Aarbecht do"
Video
Fotoen
Sonndesinterview mat der Dr. Emmanuelle Wilhelm
"D'Fuerschung vum weibleche Kierper ass staark am Réckstand"
Video
Audio
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Paris - Nice am Vëlosport
Jonas Vingegaard an der Favoritteroll, Arthur Kluckers an Alex Kirsch um Depart
Video
1
Strade Bianche
Tadej Pogacar wënnt no Solo iwwer 78 Kilometer, 49. Plaz fir de Kevin Geniets
2
Kuurne - Bréissel – Kuurne
Matthew Brennan am Sprint dee Séiersten
0
Omloop Het Nieuwsblad vun den Dammen
Nina Berton kënnt bei Victoire vum Demi Vollering op déi 9. Plaz
4
Cyclissem: Omloop Nieuwsblad
Alex Kirsch bei Victoire vum Mathieu van der Poel op der 24. Plaz
2
Klassiker am Vëlossport
Optakt vun de Courssen an der Belsch mam Alex Kirsch
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.