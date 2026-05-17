Tennis: Roland Garros — Chris Rodesch spillt an der Qualifikatioun géint Leandro Riedi

De Schwäizer Riedi ass knapp 40 Plaze besser klasséiert wéi de Lëtzebuerger. De Match gëtt e Méindeg oder Dënschdeg gespillt.
Update: 17.05.2026 15:30
De Chris Rodesch kennt säi Géigner an der Qualifikatioun fir Roland Garros, den zweete Grand Slam am Kalenner. E Sonndeg gouf déi éischt Ronn vun der Qualifikatioun gezunn an d'Lëtzebuerger Nummer 1 kritt et mam Schwäizer Leandro Riedi ze dinn. De 24 Joer ale Schwäizer (128) ass aktuell am ATP-Ranking 38 Plaze besser klasséiert wéi de Chris Rodesch (166).

Am Fall vun engem Weiderkomme géif de Rodesch entweeder op den Amerikaner Broady oder den Italieener Cadenasso treffen. Am Ganze muss de Lëtzebuerger Rietshänner dräi Quali-Matcher iwwerstoen, fir am Haapttablo vu Roland Garros ze stoen.

