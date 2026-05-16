E Samschdeg den Owend war fir déi 70. Kéier de Eurovision Song Contest, deen dëst Joer vu Bulgarien gewonne gouf. Domadder gëtt d'Finall vum Eurovision Song Contest nächst Joer zu Sofia organiséiert.
Um Enn war et eng knapp Course tëscht Israel a Bulgarien. De leschte Vott vum Public huet dunn den Ënnerscheed gemaach a Bulgarien op déi 1. Plaz katapultéiert.
D'Dara huet mat „Bangaranga“ domadder déi éischte Kéier an der Geschicht vum Concours eng éischte Plaz fir Bulgarien gemaach.
Op de leschte Plaze komme Groussbritannien mat engem Punkt, den Organisateur Éisträich mat 6 Punkten a mëttlerweil traditionell schlecht Däitschland op der drëttleschter Plaz, dat mat nëmmen 12 Punkten.
Plaz 6
Italien: Sal Da Vinci - „Per Sempre Si“ (281 Punkten)
Plaz 7
Dänemark: Søren Torpegaard Lund - „Før vi går hjem“ (243 Punkten)
Plaz 8
Moldawien: Satoshi - „Viva, Moldova!“ (226 Punkten)
Plaz 9
Ukrain: Leléka - „Ridnym“ (221 Punkten)
Plaz 10
Griecheland: Akylas - „Ferto“ (220 Punkten)
Plaz 11
Frankräich: Monroe - „Regarde !“ (158 Punkten)
Plaz 12
Polen: Alicja - „Pray“ (150 Punkten)
Plaz 13
Albanien: Alis - „Nân“ (145 Punkten)
Plaz 14
Norwegen: Jonas Lovv - „Ya Ya Ya“ (134 Punkten)
Plaz 15
Kroatien: Lelek - „Andromeda“ (124 Punkten)
Plaz 16
Tschechien: Daniel Zizka - „Crossroads“ (113 Punkten)
Plaz 17
Serbien: Lavina - „Kraj Mene“ (90 Punkten)
Plaz 18
Malta: Aidan - „Bella“ (89 Punkten)
Plaz 19
Zypern: Antigoni - „Jalla“ (75 Punkten)
Plaz 20
Schweden: Felicia - „My System“ (51 Punkten)
Plaz 21
Belsch: Essyla - „Dancing on the Ice“ (36 Punkten)
Plaz 22
Litauen: Lion Ceccah - „Sólo Quiero Más“ (22 Punkten)
Plaz 23
Däitschland: Sarah Engels - „Fire“ (12 Punkten)
Plaz 24
Éisträich: Cosmo - „Tanzschein“ (6 Punkten)
Plaz 25
Groussbritannien: Look Mum No Computer - „Ein, Zwei, Drei“ (1 Punkt)