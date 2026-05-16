De Jansson Bart huet déi 19. Editioun vum ING Nuetsmarathon gewonnen. Den Hollänner, dee virun engem knappe Mount nach de Marathon zu Wien gelaf war, huet fir déi 42,195 Kilometer duerch d'Stad zwou Stonnen, 28 Minutten an 21 Sekonne gebraucht. D'Plazen 2 an 3 ware fir den Alexandre Mayer (2:30:19) an den Ahmed Nasef (2:32:29). Beschte Lëtzebuerger war de Claude Schmit (2:51:13).
Bei den Damme war d'Victoire fir d'Tatiana Proca. Bescht Lëtzebuergerin war hei d'Shefi Xhaferaj.
D'Jenny Gloden huet de Semi-Marathon beim ING Nuetsmarathon gewonnen. D'Lëtzebuergerin huet fir déi 21,0975 Kilometer eng Stonn, 17 Minutten a 5 Sekonne gebraucht. Och d'Plazen 2 an 3 ware mam Anne Reiser (1:22:47) a Anna Reiff (1:22:47) fir Lëtzebuergerinnen.
Bei den Häre gouf et op der hallwer Streck vum Marathon eng Victoire fir de Simon Bong aus Däitschland. Fir hien ass de Chrono no enger Stonn, siwe Minutten an 19 Sekonne stoe bliwwen. Beschte Lëtzebuerger war de Yonas Kindé op Plaz 2 (1:10:28). De Podium kompletéiert huet de Fabian Kuklinski aus Däitschland (1:11:02).
Um 19 Auer hunn 18.000 Leefer a Leeferinnen déi verschidde Strecke vum ING Nuetsmarathon an Ugrëff geholl. Trotz dem naasse Wieder war d'Stëmmung bei de Leefer excellent.