RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Olympesch WanterspillerOfschlosszeremonie zu Verona

RTL Lëtzebuerg
No 16 Deeg ginn d'Olympesch Wanterspiller zu Mailand a Cortina d‘Ampezzo e Sonndeg den Owend op en Enn.
Update: 22.02.2026 21:26
The Italian flag is presented during the closing ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Verona Arena in Verona, northern Italy, on February 22, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
© AFP

E Sonndeg de Mëtteg stoung mat der Finall am Äishockey déi lescht Entscheedung op sportlechem Terrain un. Hei konnt sech an engem Krimi d’USA an der Verlängerung mat 2:1 géint Kanada duerchsetzen an déi lescht Goldmedail gewannen.

Den Iwwerbléck vun de sportlechen Highlights fannt dir an eiser Iwwersiicht vun den Olympesch Wanterspiller.

Den Medailespigel konnten Norweger fir sech entscheeden, déi 18 Mol Gold, 12 Mol Sëlwer an 11 Mol Bronze gewonnen hunn. Zweetbescht Natioun sinn d’USA mat 12 Mol Gold, 12 Mol Sëlwer an 9 Mol Bronze.

Bei der Ofschlosszeremonie zu Verona déi ënnert dem Motto “Beauty in Action” statt fënnt, sollen net nëmmen d’Athleten am Vierdergrond stoen, mee och d’Schéinheet vum Land Italien gewürdegt ginn an e symboleschen Iwwergang zu den nächsten Olympesche Wanterspiller an de franséischen Alpen am Joer 2030 hiergestallt ginn.

© AFP
© AFP
© AFP
© AFP
© AFP
© AFP
© AFP

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mam Daniel Atz
"D'Motivatiounen, fir Lëtzebuerger ze ginn, hu geännert"
Video
27
Aus dem Policebulletin
Beamten um Policebüro mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen, Luxtram-Sécherheetspersonal attackéiert
CGDIS
Dräi Blesséierter bei Accident tëscht Gréiwemaacher a Potaschbierg, Auto géint Potto zu Groussbus
Fir Leit, déi "krank" sinn an "ëm déi sech net gekëmmert gëtt"
US-President Trump wëll "Lazarettschëff" a Grönland schécken
Italieenesche Parquet enquêtéiert
Häerzkranke Jong vun zwee Joer stierft nodeems Spenderhäerz falsch transportéiert gouf
3
Weider News
Karate
Alexander Davies ass dat neit Aushängeschëld vum KC Niederanven
Video
Fotoen
D'Patrizia van der Weken mat neiem Lëtzebuerger Rekord iwwer 60 Meter beim Orlen Copernicus Cup a Polen am Februar 2026.
"7.01, dat ass eng verréckt Zäit"
Patrizia van der Weken leeft neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 60 Meter
Video
3
Andy a Fränk Schleck si zeréck am World Tour
Cyclissem
Andy a Fränk Schleck sinn zeréck op der World Tour
Video
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Iwwerraschend Victoire vu Mamer zu Diddeleng, Munneref klappt Biissen
Video
Fotoen
2
Arsenal celebrate their victory at the end of the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Arsenal at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on February 22, 2026.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Arsenal léisst Tottenham keng Chance, St. Pauli klappt Bremen
0
Belgium's Niels Vandeputte competes in the men's elite race of the 'Waaslandcross' cyclo-cross cycling event, stage 7 out of 7 of the Exact Cross competition in Sint-Niklaas on February 14, 2026. (Photo by DAVID PINTENS / BELGA / AFP) / BELGIUM OUT
Cyclocross
Victoire fir den Niels Vandeputte an d'Inge van der Heijden
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.