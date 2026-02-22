E Sonndeg de Mëtteg stoung mat der Finall am Äishockey déi lescht Entscheedung op sportlechem Terrain un. Hei konnt sech an engem Krimi d’USA an der Verlängerung mat 2:1 géint Kanada duerchsetzen an déi lescht Goldmedail gewannen.
Den Iwwerbléck vun de sportlechen Highlights fannt dir an eiser Iwwersiicht vun den Olympesch Wanterspiller.
Den Medailespigel konnten Norweger fir sech entscheeden, déi 18 Mol Gold, 12 Mol Sëlwer an 11 Mol Bronze gewonnen hunn. Zweetbescht Natioun sinn d’USA mat 12 Mol Gold, 12 Mol Sëlwer an 9 Mol Bronze.
Bei der Ofschlosszeremonie zu Verona déi ënnert dem Motto “Beauty in Action” statt fënnt, sollen net nëmmen d’Athleten am Vierdergrond stoen, mee och d’Schéinheet vum Land Italien gewürdegt ginn an e symboleschen Iwwergang zu den nächsten Olympesche Wanterspiller an de franséischen Alpen am Joer 2030 hiergestallt ginn.