RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

WantersportNika Prevc mat 17. Victoire am Schisprangen, Julia Scheib wënnt Weltcup am Riseslalom

Tom Nols
Decisioun am Riseslalom bei den Dammen, norwegesch an italieenesch Victoiren am Biathlon, d'Nika Prevc dominéiert weider d'Schisprange bei de Fraen.
Update: 14.03.2026 16:53
An dëser Saison féiert kee Wee laanscht d'Sloweenin Nika Prevc
© GEORG HOCHMUTH/AFP

Schi Alpin

Riseslalom bei den Dammen zu Are

D’Julia Scheib ass no den zwee Leef a Schweeden déi Séierst gewiescht a séchert sech net nëmmen d’Victoire vum Dag, mee och nach déi kleng Kristallkugel. Der Éisträicherin hir gréisst Konkurrentin Camille Rast aus der Schwäiz war am zweete Laf fréi ausgescheet. Op Plaz 2 fiert d’US-Amerikanerin Paula Moltzan mat engem Réckstand vu 0,36 Sekonnen, virun der Alice Robertson aus Neiséiland, déi 0,75 Sekonne Retard hat.

Super G bei den Hären zu Courchevel

Den zweetleschte Super G vun der Saison huet wéinst ze vill Niwwel a Schnéiffall mussen ofgesot ginn. D’Course war scho vu Garmisch-Partenkichen dohi verluecht ginn. Fir e Sonndeg ass en zweete Super G geplangt, dee wéinst de Wiederaussiichten awer schonn op der Kipp steet. Sollt net kënne gefuer ginn, ass dem Schwäizer Marco Odermatt déi kleng Kristallkugel net méi ze huelen.

Biathlon

12,5 Kilometer Poursuite bei den Hären

Zu Otepää an Estland setzt sech de Sturla Holm Laegreid kloer duerch a feiert seng 19. Weltcup-Victoire. Mat nëmmen enger Strofronn huet den Norweger sech virum Fransous Emilien Jacquelin a sengem Landsmann Martin Uldal duerchgesat.

10 Kilometer Poursuite bei den Dammen

D’Course bei den Damme war fir d’Lisa Vittozzi, déi just zwee Feeler geschoss huet. Spannend war et um Enn ëm déi zweet Plaz. D’Finnin Suvi Minkkinen konnt sech géint d’Lou Jeanmonnot aus Frankräich duerchsetzen.

Schisprangen

Dammen

No 118 Meter am éischten Duerchgang konnt d’Nika Prevc sech bei hirem zweete Sprong op 127 Meter steigeren, an zu Oslo an Norwegen hir Serie vu Victoiren op elo 17 an dëser Saison ausbauen. Op déi zweete Plaz kënnt d’Japanerin Nozomi Maruyama mat 2,4 Punkte Réckstand, virun der Norwegerin Heidi Dyhre Traaserud.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.