E Portrait vun der Regisseurin Myriam Muller, d'Band Saxitude an den Dirigent Pierre Cao an der Philharmonie

D’Myriam Muller ass als Schauspillerin, als artistesch Direktesch vum Théâtre du Centaure a virun allem als Regisseurin net méi aus der Lëtzebuerger Theaterzeen ewechzedenken. Mir hunn si bei hirer aktueller Shakespeare Inzenéierung begleet an domat de Prozess vun enger grousser Theaterproduktioun festgehalen.

Mir gi bis an d’Philharmonie, déi Plaz wou d’Lëtzebuerger Band Saxitude hiren éischten Optrëtt an där Envergure huet a genau op där Plaz kucke mir och zréck op dem Dirigent Pierre Cao seng Karriär.

Artbox um 19.00 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream a Replay op RTL.lu an op RTL Play.