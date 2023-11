E Portrait vum Regisseur an Direkter vum TNL Frank Hoffmann, ausserdeem d'Ausstellunge vum Tessa Putz, dem Jérôme Zonder an dem Ben Greber.

E Kapp voller Iddien a virun allem e schwaarze Brëll. Datt ass d'Gesicht vum TNL a vu sengem Direkter, dem Frank Hoffmann. Ma och am Ausland huet de Lëtzebuergeschen Theatermënsch d'Büne mat senge Projeten an Inzenéierunge beräichert.

Am Casino verbënnt déi amerikanesch Kënschtlerin Tessa Perutz an hirer Ausstellung "How to Map the Infinite" faarwefrou Landschafte mat sënnlechen Elementer. De Jérôme Zonder bitt dem Visiteur mat senger Expo "Joyeuse Apocalypse"eng immersiv Entdeckung vu sengem Schwaarz-Wäiss-Univers.

Zu Esch an der Konschthal ass Green machine – Die Dinge der Anderen – vum Ben Greber ze gesinn. Eng Ausstellung, déi d'Verschwanne vu gesellschaftsrelevante Prozesser dokumentéiert.

