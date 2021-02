De Portrait vum Steve Goerend, dee säi Coming Out erzielt an e Réckbléck op d'Karriär vun der Colette Flesch, déi Politik a Sport nohalteg markéiert huet.

De Portrait: Steve Goerend



Ech hu mer selwer eppes virgemaach. Ee Saz, dee sech sou munch Fraen oder Männer soen, déi joerelaang bestuet waren, an déi no a no realiséieren, datt se homosexuell sinn. Dee Moment natierlech keng einfach Entscheedung, wei soen ech mengem Partner et, wéi verletzen ech deen am mannsten, a wéi reagéiert meng Famill a mäin Frëndeskrees.

De Steve Goerend gouf als Bouf vu sengem Schoulmeeschter sexuell belästegt, als Teenager hat hien et och net einfach, ze vill Gewiicht an eng generell Onzefriddenheet hunn him seng Pubertéit immens schwéier gemaach. Ëmsou méi schéi war et fir de Steve eng Partnerin ze fannen, déi him Léift a Sécherheet ginn huet. No 10 Joer Bestietnes ass dem Steve awer ëmmer mäi bewosst ginn, dat hien net Frae mee Männer gären huet. Ee Coming out, dee vill Courage gebraucht huet, ma deen de Steve haut ee wichtegen Ausgläich a sengem Liewe gëtt.

Kuerz nom Interview ass de Steve schwéier krank ginn a loung laang an der Klinik, en ass am Moment um Wee vun der Besserung, an nach ëmmer glécklech verléift.

Wat ass ginn aus der... Colette Flesch?



Als Fechterin huet d’Colette Flesch sech vu Jonk un en Numm gemaach. Nieft e sëlleche Meeschterschaften an Turnéieren uechter d’ganz Welt, huet si et och dräi mol op d’Olympesch Spiller gepackt, wou si Lëtzebuerg vertrueden hat. Nieft dem Sport hat si schonn als jonk Fra e staarken Interessi un der Politik, a war an de 60er Joren eng vun deenen éischte Fraen, déi et zu Lëtzebuerg an d’Politik gezunn hat.

Ob als Deputéiert, Europapolitikerin, Scheffe vun der Stad Lëtzebuerg oder als éischt Fra op engem Buergermeeschterposten zu Lëtzebuerg, als Parteipresidentin vun der DP, Vize-Premier, Wirtschaftsministesch, Justizministesch, Wirtschaftministesch..., all neien Challenge huet sie ugeholl an gemeeschtert.

Scho laang huet d’Colette Flesch sech aus dem aktive sportlechen an duerno och aus dem politesche Liewen zreckgezunn Si geet hiren Interessien a Passiounen awer och haut nach mat Äifer no. E Portrait vun enger impressionnanter Fra déi Lëtzebuerg während engem halwe Joerzéngt markéiert huet.

