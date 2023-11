De Camille Glod erzielt vu sengem Benevolat op der Kriibsstatioun zu Esch an d'Laura Da Silva weist hir Projete fir Kriibspatienten ze ënnerstëtzen.

D'Laura Das Silva huet selwer virun enger Rei Joren d'Diagnos Broschtkriibs kritt, huet awer no hirem Traitement genuch Energie fonnt, fir anere Patiente mat Projete wéi "Chauve souris", wou prominent Lëtzebuerger als Plakkapp fotograféiert gi sinn, oder de Rosa Stull, op deem vill bekannte Gesichter sech ofliichte gelooss hunn, fir op d'Krankheet Kriibs opmierksam ze maachen. D'Mady Lutgen weist iech an engem Reportage wat d'Laura soss nach alles gemaach huet.

Am Studio huet d'Tessy sech de Camille Glod invitéiert. Hie schenkt de Kriibspatienten op der Statioun zu Esch seng Zäit, fir hinnen déi schwéier Momenter méi einfach ze maachen. Hien zielt iwwert säin Don, dass d'Leit sech him einfach opmaachen an zielen, awer och iwwer déi schéinsten a schlëmmste Momenter, déi hie bei senger fräiwëlleger Aarbecht erlieft huet.

