Bemierkenswäert, wéi d’Tessy Wies trotz all deene Schwieregkeeten hiert Liewe meeschtert,an eng schéi Karriär, op déi de Fonsi Grethen do zeréckkucke kann.

De Portrait: Tessy Wies



Wann een op d’Pensioun hi steiert, da sinn déi meescht voller Euphorie. Iwwerleeë sech, wat se dann endlech alles ënnerhuele kënnen. Fir d'Tessy Wies ass dat anescht. Si ass frou, dass se hiert Liewen iwwerhaapt eenegermoosse liewe kann. Si huet bei hirer Gebuert eng Bakterie opgeraf a krut eng Osteomyelitis, dat ass eng bakteriell Infektioun vun de Schanken. Jorelaang huet si mat Traitementer versicht, fir hiert lénkst Been ze retten. Si krut e sëllege Schrauwen an- an erëm erausoperéiert.

Haut ass d’Tessy Wies staark an hirem Liewen ageschränkt. Schafft just zwee Deeg an der Woch. E Liewen, dat hir virun allem duerch hiren Assistenz-Hond méi einfach gemaach gëtt.

Wat ass ginn aus dem ... Fonsi Grethen



Bei eiser nächster Geschicht, do ginn et Leit, déi géife vu Schicksal schwätzen. Wann hie sech als Kand net beim Futtball blesséiert hätt, dann hätt hie villäicht ni ugefaangen, mat Billard spillen. Duerno koum eng aussergewéinlech sportlech Karriär. Mir kucke mam Fonsi Grethen zréck, wéi e viru méi wéi 20 Joer ganz uewen un der Weltspëtzt matgespillt huet. An d’Zäit duerno, wou deen Deel vum Liewen op eemol net méi do war.

