En Accident huet dem Giovanni Spiridigliozzi säi Liewen op d'Kopp gehäit. An de Buffalo C. Wayne ass als den "europäeschen Texaner" bekannt.

De Portrait: Giovanni Spiridigliozzi



D’lescht Joer sinn op eise Stroosse bei Accidenter 771 Mënsche blesséiert ginn, 24 dovu si gestuerwen. Hannert dëse plakegen Zuele verstoppt sech natierlech ëmmer e Schicksal a meeschtens gëtt een doriwwer just an de Noriichte kuerz eppes gewuer. Och rëm just déi plakeg Zuelen.

Dem Giovanni Spiridigliozzi säi Liewen huet sech duerch e Motorradsaccident komplett verännert. Zanterhier ass hie kierperlech behënnert. Dem Jenny Fischbach huet hien säi Wee zeréck an d'Liewen erzielt.

Wat ass ginn aus dem ... Buffalo C. Wayne ?



Hien huet eng markant Stëmm. De Rhythmus am Blutt. A säin Häerz schléit fir zwee Länner – Amerika a Lëtzebuerg. De Buffalo C. Wayne, och de Büffel genannt, kann elo schonn op eng 40 Joer laang Musek-Karriär zréckkucken. Am Ausland ass hien och als "europäeschen Texaner" bekannt.

De Claude Weber, wéi hie richteg heesch, war mat senger Country Musek op der ganzer Welt op Tour. An Amerika, wou d‘Country Musek gebuer ass, ass hien 2007 offiziell als Nashville Songwriter bezeechent ginn. D’Patricia Baum huet de Büffel zu Ettelbréck getraff.

