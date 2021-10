De Paul Medernach sëtzt zanter engem uergen Autosaccident am Rollstull. Déi fréier Schwëmmerin Christine Maillet huet sech berufflech ëmorientéiert.

De Portrait: Paul Medernach



Vun engem Dag op deen anere war alles anescht

Fir de Paul Medernach gëtt et een Dag X, wéi hie seet. An e Liewe virun deem Dag an ee ganz anert nom Dag X. Den 11. September 1986 huet de Paul Medernach een uergt Autosaccident nëmme knapp iwwerlieft. Hien ass zanterhier op e Rollstull ugewisen. Iwwert ee Joer huet de passionéierte Basketspiller gebraucht, fir erëm an d'Liewen zeréckzefannen. E Liewen, dat sech vun enger Sekonn op déi aner komplett verännert hat. Hien huet dem Tim Hensgen seng Geschicht erzielt. Wéi en et fäerdeg bruecht huet, déi Situatioun ze acceptéieren. Fir dat Bescht draus ze maachen, esou gutt et ebe geet.

Wat ass ginn aus dem ... Christine Maillet?



Berufflech ëmorientéiert

D'Christine Maillet ass en Numm deen all Sportbegeeschterten nach misst e Begrëff sinn. Déi gebierteg Ettelbréckerin huet an hirer Schwammkarriär ganzer 35 Landesrekorder opgestallt a war 2008 bei den Olympesche Spiller zu Peking dobäi. Hire leschte perséinleche Landesrekord am 100 Meter Papillon gouf réischt 2019 gebrach, 7 Joer nodeems si schonn opgehalen hat mat schwammen. Haut spillt de Baseng net méi d'Haaptroll an hirem Liewen. D'Christine Maillet huet sech berufflech gesi ganz ëmorientéiert. D'Valeria Wiwinius kuckt mat der fréierer Profi-Schwëmmerin op Héichten an Déifte vun enger laanger Karriär zréck a wollt natierlech och genee gewuer ginn, wat d'Christine Maillet haut mécht.

