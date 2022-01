De Fränz Dickes erzielt, wéi hien d'Héichwaasser-Katastroph erlieft huet an den Al Ginter schwätzt iwwert seng Leidenschaft fir Musek an Theater.

Schro getraff

Dem Fränz Dickes wäert eng bestëmmten Nuecht a sengem Liewen an déi Deeg a Wochen duerno net esou séier vergiessen. Vum 14. op de 15. Juli lescht Joer ass Lëtzebuerg schlëmm vum Héichwaasser getraff ginn. De Fränz Dickes sëtzt mat Clienten a sengem Lokal am Gronn an huet ee komescht Bauchgefill. Den Dag drop steet alles ënner Waasser a seng Existenz kuerz virum Enn. Hien huet dem Mady Lutgen erzielt, wat hien alles verluer huet a wéi hien de Wee aus der Verzweiwlung gepackt huet.

E Liewe fir d'Bün

Den Al Ginter ass zanter iwwer 40 Joer op de Lëtzebuerger Bünen ënnerwee. Déi méi Jonk kennen hie wuel als Ronny Riff aus der Sitcom Comeback. Hien huet awer och bei den Challengers gespillt, war bei de Babychamps an e Pilier vun der Revue. Theater a Musek, dat sinn dem Al Ginter seng grouss Passiounen. Den Andy Lamesch war bei den talentéierte Kënschtler op Besuch, fir ze kucken, wéi gutt eisen Titel "Wat ass ginn aus?" op hie passt.

Mënschen a Geschichten, den neie Sonndesmagazin, zweemol am Mount sonndes um 19 Auer op der Télé.