D'Spill "Rape Day", bei deem et haaptsächlech drëms geet, Fraen ze vergewaltegen, kënnt elo dach net eraus.

Am Abrëll sollt Spill an sech op Steam erauskommen, ma do gëtt elo näischt draus. Et gouf jo heftege Protest géint de Release vum Spill, ënnert anerem gouf eng Petitioun online lancéiert an och déi éisträichesch Politik huet sech mam Sujet intensiv befaasst. Am RTL-Interview mat der Ministesch fir Gläichheet tëscht Fraen a Männer, d'Taina Bofferding, huet sech kloer géint esou Contenuen a Spiller ausgeschwat.

Ma d'Kritik schéngt gewierkt ze hunn, wéi verschidde Medie schreiwen, hätt Valve d'Spill elo zeréckgezunn, dat jo an sech eréischt am Abrëll sollt erauskommen. D'Grënn wieren hei "onbekannte Käschten a Risiken", esou Valve an engem Online-Blog.

D'Entwéckler vum Spill wëllen sech allerdéngs net draschwätze loossen a wëllen d'Spill trotzdeem publishen. Wéi "Der Standard" mellt, wéilt een sech mat anere Spillentwéckler zesummendoen, deenen hir Spiller och net publizéiert goufen an eng nei, eege Plattform op d'Been stellen.