Epic Games huet e "Fortnite"-World Cup mat 40 Milliounen US-Dollar Präisgelder annoncéiert.

Iwwer puer Wochen hunn d'Spiller Zäit fir sech an der Final zu New York City ze qualifizéieren! Tëscht dem 13. Abrëll a 16. Juni gëtt dës Qualifikatioun an allen Regioune gespillt.

Dat ganzt gëtt am Spillmodus "Duo" an "Solo" gespillt. Eleng bei der Qualifikatioun gëtt all Woch eng Millioun US Dollar verdeelt.

Tëscht dem 26. Juli an 28. Juli gëtt dann zu New York d'Finall gespillt wou de Prizepool bei 30 Milliounen US Dollar läit.