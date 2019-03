Fir elo schonn déi 4. Kéier gëtt Zocke mat Häerz organiséiert, dat am Kader vum Télévie.

Den Dan an de Claudio organiséieren elo schonn zënter 4 Joer mat "Zocken mat Häerz" e Streaming-Marathon, bei deem een als Spektateur Sue spende kann. An dës Suen, gi selbstverständlech gespent, esou den Dan vun "Zocken mat Häerz":

AUDIO: Zocken mat Häerz - Sue ginn integral gespent

© Facebook vun "Zocken mat Häerz"

Dëst Joer ass den Event dann och kloer besser a méi strukturéiert organiséiert, dat mat engem volle Programm:

© Facebook vun "Zocken mat Häerz"

Majo wéi all Joers, muss sech awer net sou streng un dëse Programm gehale ginn, respektiv et bleift ee flexibel.

AUDIO: Flexibilitéit vum Programm

Op alle Fall ass et awer kloer, dass alles gestreamt gëtt, dat iwwer 24 Stonnen, ouni eng Ënnerbriechung.

AUDIO: Vun A-Z gëtt alles gestreamt

An dann sinn och eng ganz Partie Gamer a Youtuber vun der Partie, ënnert anerem de Fette Petz um Netz oder de Jerome Becker, Ex-Member vu eSport Luxembourg.

AUDIO: Youtuberen a Gamer si mat vun der Partie

Iwwregens kënnen och Leit, déi de Stream suivéieren a verschidde Multiplayer-Spiller live mat eraklammen. Um 17.30 geet et lass, dat wéi gesot Samschdes de 6. Abrëll bis e Sonndeg den 7. Abrëll.

Wéi mer vum Claudio vum "Zocken mat Häerz" am RTL-Interview gesot kruten, kéint et evenutel fir déi 5. Editioun am Joer 2020 méiglech sinn, fir als Spectateur op d'Plaz selwer den Event kucken ze goen. Confirméiert ass dat Ganzt awer net.

Hei kann een sech den Event um Youtube-Channel ukucken!

Hei kann een sech den Event um Twitch-Channel ukucken!

Hei kann een sech den Event op Facebook ukucken!