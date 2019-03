Am Interview waren den Tommy, de President vu Sweetspot ASBL an den Alex, Matbegrënner vu Sweetspot ASBL.

Et huet mat enger Iddi op der Uni ugefaangen, 2015 goufen dunn eng Partie Kollegen zesummegetrommelt. Januar 2016 ass d’ASBL dunn offiziell gegrënnt ginn. Ufanks sollt d’ASBL awer nach e wéineg anescht ausgesinn, wéi se dann haut do steet. Den Tommy vu Sweetspot ASBL.

AUDIO: D'Ufäng vun der ASBL

Elo ass et natierlech de Super Smash Bros. Ultimate dee gespillt gëtt, also deen aktuellen Deel fir d’Switch. Iwwregens huet dëst Spill d’Zuel u Spiller bei der ASBL an d’Luucht schéisse gelooss.

AUDIO: Super Smash Bros. Ultimate fir d'Switch

Selwer an der Community sinn den Tommy an den Alex elo schonn 10-15 Joer, eng Community, déi sech mat der Zäit weiderentwéckelt an och gewuess ass. De Tommy gëtt Explikatiounen, wéi dat Ganzt ugefaangen huet Form ze kréien.

AUDIO: Wéi huet sech d'ASBL weiderentwéckelt?

Mëttlerweil schafft Sweetspot ASBL ganz enk mat 11F zesummen an ass och op deene gréisseren Eventer vun 11F mat präsent, sou dass sech hei mat der Zäit eng Kooperatioun forméiert huet.

AUDIO: Zesummenaarbecht mat 11F Gaming

Ënnert anerem op der Springgames war Sweetspot elo schonn 2 mol dobäi an hei huet ee gemierkt, wéi staark den Interessi u Super Smash Bros. ginn ass a wéi grouss d’Fanbase och hei zu Lëtzebuerg ass.

AUDIO: Sweetspot op de Springgames

Nächst Eventer wäerten d’Luxcon (13.-14. Abrëll) an d’Gameland 3 (24.-26. Mee) sinn. Op der Gameland wäerten dann och sougenannte „Speedrunner“ mat dobäi sinn, déi da wäerte probéieren d’Rekorder ze briechen. Dobäi komme ganzer 6 verschidden Turnéieren. Am Juni wäert et dann nach aller Wahrscheinlechkeet no e Gaming-Café ginn. Mëttlerweil spiert een dann och sou eppes wéi e wéineg Drock.

AUDIO: Den Drock bei der ASBL klëmmt

