Am Moment zirkuléiere Rumeuren, dass Nintendo un engem eegene Smartphone schaffe géif, dee virun allem soll fir de Gaming agesat ginn.

Dass Nintendo grousse Wäert an Appe leet, dat misst zënter Pokémon Go oder der Super Mario Run kee Geheimnis sinn. Ma dass elo dofir extra Hardware soll entwéckelt ginn, dat ass dann dach eng Nouvelle. Et ginn op alle Fall elo Rumeuren, déi genee dëst soen. De Smartphone, dee wéi gesot vun Nintendo selwer soll geplangt sinn, dierft dann och a Saachen Hardware manner leeschtungsstaark auskommen, wéi d'Konkurrenz, ma sech dofir awer quasi ausschliisslech op de Gaming konzentréieren.

Dat mellt WCCFTech, déi sech op de Qooah beruffen. Wéi et heescht, géif een de Smartphone och express manner performant halen, fir dass dëst dem Verkaf vun der Switch an der 3DS net op eemol e Stréch duerch d'Rechnung mécht.

Ënnert anerem kéinten exklusiv Spiller fir de Smartphone geplangt sinn an och eng NES-Bibliothéik soll op de neie Smartphone kommen. Och eng Connectioun mat der Switch soll méiglech ginn, fir verschidde Spiller Konsolen-iwwergräifend kënnen ze spillen. Bis ewell sinn dës Infoen awer just Rumeuren.