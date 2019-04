Um Site Change.org leeft am Moment eng Petitioun géint de wuel bekanntste Youtuber op der Welt. Iwwer 78.000 Ënnerschrëfte goufe scho gesammelt.

Grond fir dës Petitioun, déi d'Läsche vum Pewdiepie sengem Channel fuerdert, sinn der Initiateurin Maria Ruiz no rassistesch Aussoen a Kommentaren, déi de Pewdiepie op sengem Channel vu sech gelooss huet.

Vill Diskussioune gouf et zum Beispill, wéi hien op engem Livestream en anere Spiller mam N-Wuert beleidegt huet, also eng Beleidegung fir Mënsche mat donkeler Hautfaarf. Dono huet hien sech dunn awer entschëllegt an sech vu rietsradikale Reprochen distanzéiert.

Schonn do virdrun huet de Pewdiepie mat antisemiteschen Aktioune vu sech schwätze gedoen, wisou dann och seng Reality-Show vu Youtube gespaart gouf.

An d'Medie koum de Pewdiepie dann och elo ganz rezent, dat well den Attentäter vu Neiséiland, dee jo e Livestream vu senger fuerchtbarer Dot gemaach huet, seng Zuschauer dozou opgeruff huet, dem Pewdiepie säin Channel ze abonnéieren. De Pewdiepie selwer huet sech awer dono online dozou geäussert an de Famille vun den Affer säi Bäileed ausgeschwat.

An dëse Virfall ass dann och als Haaptgrond vun der Petitioun ze gesinn, well de schwedesche Youtuber als aflossräiche Vertrieder vun der sougenannter "White Supremacy" gesäit, enger riets agestallter Ideologie, déi rezent virun allem an den USA extrem wäit verbreet ass. Virun allem säi jonke Publik, kéint esou séier beaflosst ginn.

De Youtube-Channel vum Pewdiepie huet am Moment iwwer 93 Milliounen Abonnenten.