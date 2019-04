De wuel gréissten a wichtegsten Event am Beräich vum Gaming steet nees virun der Dier a sou muncher een freet sech schonn, wéini wéi eng Livestreame sinn.

Och wa Sony dëst Joer net wäert un der E3 deelhuelen, ass a bleift d'E3 zu Los Angeles de wichtegsten Event vum Joer, virun allem wat d'Ukënnegungen am Gaming betreffen. D'Foire fir de Public ass vum 11.-13. Juni, ma vum 9. Juni un gi scho Pressekonferenze gehalen, an sech dat, op dat d'Fans op der ganzer Welt waarden.

Micrososoft/Xbox: Sonndeg, de 9. Juni um 22 Auer

2019 wëll Microsoft mat enger riiseger Show optrieden. D'Konferenz gëtt wéi all aner Pressekonferenz natierlech gestreamed, Linken heizou wäerten et dann kuerz virdru ginn. Et gëtt domadder gerechent, dass Microsoft deck opdroe wäert, a Neierungen am Sekonnentakt bidde wäert.

Wat kéint presentéiert ginn?

Detailer zu der neier Xbox, Gears 5, Sea of Thieves, Ori and the Will of the Wisps

Nintendo: Datum an Auerzäit nach onbekannt

Wat kéint presentéiert ginn?

Nei Nintendo Switch-Modeller, Pokémon Sword & Shield, Animal Crossing, Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Fire Emblem: Three Houses, Astral Chain

Bethesda: Méindeg, den 10. Juni um 2.30 Auer



Wat kéint presentéiert ginn?

Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood, Fallout 76-Update

Wat gëtt NET presentéiert?

The Elder Scrolls 6, Starfield

Be together. #BE3



As part of this year’s #BE3 Showcase, we will be highlighting Bethesda moments shared by YOU! Use the hashtag #BE3 and share your favorite Bethesda memories: cosplay, event photos, screenshots & more. We hope to see you on June 9th! #E3 #E32019 pic.twitter.com/K03Z8mNT8D — Bethesda (@bethesda) March 18, 2019

Ubisoft: Méindeg, den 10. Juni um 22 Auer

Wat kéint presentéiert ginn?



Neie Splinter Cell, Assassin's Creed Vikings, Skull & Bones, Beyond Good and Evil 2

The countdown to #E32019 is on!



Mark your calendars #UbiE3 kicks off on June 10th 🎉 pic.twitter.com/ziQqbyFLY3 — Ubisoft (@Ubisoft) March 27, 2019

Square Enix: Dënschdeg, den 11. Juni um 3 Auer

Wat kéint presentéiert ginn?



Final Fantasy 7-Remake, The Avengers Project

Square Enix Live E3 2019 kicks off another exciting line up of titles! Tune in to https://t.co/CKLO0fQPN1 on Monday June 10 at 6pm PT! #SquareEnixE3 pic.twitter.com/1LLiNWEFBM — Square Enix (@SquareEnix) April 23, 2019

Electronic Arts (EA): EA Play vum 7.-9. Juni

Wat kéint presentéiert ginn?



Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20

More games, less talking. EA PLAY is back this June: https://t.co/YIfzVynCqs pic.twitter.com/T2icYF7S3r — Electronic Arts (@EA) March 7, 2019

PC Gaming: Méindeg, den 10. Juni um 19 Auer

Wat kéint presentéiert ginn?



World of Warcraft, League of Legends, Hardware, Grafikkaarten

CD Projekt Red: Datum an Auerzäit nach onbekannt

Wat kéint presentéiert ginn?



Cyberpunkt 2077

Devolver Digital: Datum an Auerzäit nach onbekannt