An der Folleg #17 vu Lux Play geet et em e Spill dat wahrscheinlech bei villen ënnert dem Radar verschwonne war: A Plague Tale: Innocence vum franséischen Entwéckler Asobo Studio. D'Spill weess mat engem onverbrauchten Zeenario an ëmmer ofwiesslungsräiche Spillelementer ze iwwerzeegen a gëtt dobäi vun engem wonnerschéine Soundtrack ënnerstrach.

Ausserdeem geet et em Rage 2, der Open-World Action Orgie aus dem Hause Bethesda, entwéckelt vun id Software an Avalanche Studios ass d'Spill predestinéiert genau dat richtegt fir all Adrenalin-Junkie ze sinn. Och wann d'Story e bëssen ze kuerz kënnt, kann d'Spill duerch non-stop Action a richteg befriddegendem Shootergameplay punkten.

De Video kënnt der natierlech och bei RTL You gesinn.

Méi iwwert de Grupp "Lux Play"

Lux Play besteet aus enger Grupp vun 8 Nerds. Zënter Oktober 2018 verëffentlecht de Grupp Videoen, déi mat witzege Sketcher opgelackert a mat Reviews gläichzäiteg informativ gestalt ginn. Egal op action-geluede Shooteren oder e gemittlecht Puzzlespill, bei Lux Play ass alles dobäi. D'Videoe fannt dir op RTL You an natierlech op der Facebook Säit.

Lux Play ass ee klenge Grupp vun Nerds & Gamer, déi d'Welt mat Gaming News, Content a witzege Sketcher ënnerhale wëllen, mä wëll dobäi och informativ bleiwen.

Scho virun 10 Joer hunn sech zwee Jongen op enger 8eme Gedanke gemaach eng Websendung iwwert Videospiller ze maachen. Enges Nuets gouf dann op enger Gebuertsdagsparty eng Decisioun getraff a sou hunn se sech Lux Play gedeeft.

Lux Play bréngt all zweet Woch en Video zum Thema Games eraus an dat op eng "seriö" Aart a Weis a virun allem op allerhéchstem intellektuellen Niveau.