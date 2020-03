Um Donneschdeg koum déi grouss Nouvelle, e Meilesteen um Plang vum Gaming an dem Esport zu Lëtzebuerg.

Lëtzebuerg huet sech an de leschte Joren am Kader vum Gaming an dem Esport staark entwéckelt, sou dass d'Grënnung vun enger Esports League dee nächste logesche Schratt dierft sinn.

Op d'Been gestallt gouf dës Liga vun der Post an dierft als Meilestee fir de Gaming an den Esport zu Lëtzebuerg an der Groussregioun consideréiert ginn.

Bis ewell ass geplangt, d'Liga an 3 Disziplinnen anzedeelen: League of Legends (PC), FIFA (Konsol) a Clash Royale (Mobile).

Déi éischt Saison ass tëscht Abrëll a Juli geplangt, d'Finalle ginn op der LGX am September ausgedroen.

Eng éischt Presenz vun der Post Esports League wäert et awer schonn op de Springgames an der Luxexpo ginn. Den 12. Mäerz wäerten et op enger Pressekonferenz méi Detailer ginn.

Weider Informatioune ginn et um Facebook-Site oder op der offizieller Homepage vun der Post Esports League.

Den offizielle Communiqué vun der Post

POST eSports League prend son envol

POST Luxembourg lance la première ligue de eSport au Luxembourg.

Que ce soit sur mobile, sur tablette, sur console ou sur PC, le secteur des jeux vidéo en ligne est en plein développement partout dans le monde. En tant que fournisseur de services essentiels aux gamers comme des connexions internet ultra-rapides, un réseau mobile performant ou encore des smartphones dernière génération, POST Luxembourg a décidé de lancer la 1ère ligue dédiée aux jeux vidéo au Luxembourg : la POST eSports League.

Cliff Konsbruck, directeur POST Telecom explique : « En tant qu’entreprise moteur de la transformation digitale, le secteur des jeux vidéo colle parfaitement à notre ADN. Les gamers s’intéressent aux technologies, aux innovations, ils recherchent la performance, la vitesse, la disponibilité. Ce sont des passionnés, tout comme nous le sommes. Avec le lancement de la POST eSports League, nous voulons contribuer au développement de l’eSport au Luxembourg, dans la grande région et pourquoi pas au-delà ».

La saison

La saison de la POST eSports League aura lieu en ligne entre avril et juillet 2020. La finale se tiendra en septembre lors de la LGX 2020 à LuxExpo The Box à Luxembourg-Kirchberg. Pour les finales des trois jeux, POST met à disposition un prix de 20.000 euros qui sera partagé entre les gagnants. Les inscriptions se font en ligne sur www.postesportleague.lu.

Made in Luxembourg

POST s’est associée à la société 11F qui est bien connue des joueurs au Luxembourg. 11F organise régulièrement des évènements comme dernièrement la LGX où plus de 14.000 visiteurs avaient fait le déplacement.