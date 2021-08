Nach ni huet e Keefer offiziell esou vill fir e Videospill ausginn.

Praktesch 1 Mount nom leschte Rekord, brécht Nintendo elo nees mat engem vun hire Spiller e Rekord, dat mam Verkaf vun engem richtege Sammlerstéck. Bei dësem Exemplar handelt et sech ëm Super Mario Bros. fir d'NES a krut vun den Experte bei Wata Games déi praktesch héchstméiglech Bewäertung, nämlech 9.8 A+. A fir sou e raren Objet, deen nach am Plastik ass an och wierklech net déi geréngste Schréips oder Bëls huet, gräift de Sammler bekanntlech déif an d'Täsch.

Den urspréngleche Besëtzer vum Spill dierft net schlecht gekuckt hunn, wéi hien iwwert d'Plattform Rally 2 Milliounen US-Dollar dofir gebuede krut. De leschte Rekord louch bei 1,56 Milliounen Euro, dat fir Super Mario 64.