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Verännert Virléifte vu UserSony wëll nei Playstation-Spiller vun 2028 u just nach an digitaler Form verëffentlechen

AFP, iwwersat vun RTL
Well sech d'"Virléifte vun de Verbraucher an der ganzer Ënnerhalungsindustrie" geännert hätten, géing d'Produktioun vu physesche Spiller fir d'Playstation gestoppt ginn.
Update: 01.07.2026 17:22
Neue Playstation-Spiele sollen ab Januar 2028 nur noch in digitalen Formaten veröffentlicht werden. Die Produktion "physischer Spiele-Discs für alle neuen Spiele auf Playstation-Konsolen" werde "komplett eingestellt", erklärte der japanische Sony-Konzern.
Vu Januar 2028 u ginn et keng nei Playstation-Spiller a physescher Form méi.
© AFP/Archiv

Nei Playstation-Spiller solle vu Januar 2028 nëmmen nach an digitale Formater verëffentlech ginn. D'Produktioun vu "physesche Spiller-Diske fir all nei Spiller op Playstation-Konsolen" géing "vu Januar 2028 komplett gestoppt ginn", huet de japanesche Sony-Konzern e Mëttwoch op hirem Blog matgedeelt.

D'Entreprise huet de Schrëtt mat "Virléifte vun de Verbraucher an der ganzer Ënnerhalungsindustrie", déi sech geännert hunn, begrënnt.

D'Enn vum physesche Format fir nei Spiller hätt awer keng Auswierkungen op déi, "déi scho viru Januar 2028 am physesche Format verëffentlech goufen oder nach verëffentlech ginn", betount Sony nach.

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