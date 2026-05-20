RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nei PS5-Spiller op der "State of Play""Wolverine" wäert aller Viraussiicht no am Fokus stoen

David Winter
Sony huet eng nei Editioun vun der "State of Play" annoncéiert. D'Iwwerdroung soll iwwer eng Stonn daueren a wäert eng Rei Updates, Annoncen an nei Gameplay-Szenen aus internationale Studioe fir d'Fans bereet halen.
Update: 20.05.2026 17:59
© Youtube-Kanal vu Sony Playstation

D'Iwwerdroung vum Livestream leeft den 2. Juni 2026 um 23:00 Auer eis Zäit op den offizielle Kanäl vu PlayStation op YouTube an Twitch, dat kuerz virum Summer Game Fest.

De Stream wäert deels de Fokus op dat neit "Wolverine"-Spill vu Marvel setzen, dat jo vun Insomniac Games entwéckelt gouf. Ze gesi wäerten hei nei Gameplay-Szenen aus der Third-Person-Perspektiv, Detailer iwwert dem Charakter Logan säi Kampf-Stil an nei Story-Elementer.

D’Geschicht dréint sech ëm dem Logan seng Sich no senger Vergaangenheet. D'Spill ass an Zesummenaarbecht mat Marvel Games a Sony Interactive Entertainment, vum selwechten Team, dat och hannert der bekannter Spider-Man-Serie vir d'Playstation stécht. D'Spill kënnt de 15. September 2026 fir d'Playstation 5 eraus.

Sony huet awer soss nach net verroden, wéi eng Spiller soss nach gewise ginn. Bei enger Dauer vu méi wéi enger Stonn, ass awer mat ville weidere Presentatioune vu PlayStation Studios an externen Entwéckler ze rechnen. Méi Detailer kéinten et an den nächsten Deeg ginn, et heescht also d'Oueren an d'An ophalen.

Am meeschte gelies
Awunner hat zwou "haart" Explosiounen héieren
Zwee Verdächteger no Sprengung vu Bancomat zu Äischen weider op der Flucht
Video
Audio
Fotoen
Zu Toulon a Frankräich
Eng Mamm ass mat dräi vun hire Kanner aus dem 13. Stack gesprongen
Invité vun der Redaktioun (20. Mee) - Aline Muller
"Mesuren am Logement, déi net annoncéiert goufen, si positiv"
Video
Audio
10
Lëtzebuerg erhéicht Verdeedegungsausgaben
“Eng raisonnabel Äntwert op déi geopolitesch Situatioun“
16
Fir d‘Rentrée 2030
Neie Bouneweger Lycée setzt op modern an nohalteg Infrastruktur
Video
Audio
Fotoen
7
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Nëmme fir kuerz Zäit
Pop-Up-Store vun Nintendo zu Bochum
Metacritic Toplëscht
Square Enix war 2025 de beschte Videospill-Publisher
48 Stonnen Entwécklungszäit fir e Videospill
"Don’t Jinx it" wënnt dëst Joer d'Game Jam an der Abtei Neimënster
Fotoen
10 Joer LGX
"An all Mënsch schléift e Geek"
Fotoen
Iwwert dem Himmel vun Tokio gouf den 30. Gebuertsdag vu Pokemon gefeiert.
Ronne Gebuertsdag
Éischt Pokémon-Spill koum de 27. Februar 1996 eraus
Video
Orange eLeague
16 Spiller, nëmmen ee kann Lëtzebuerg international vertrieden
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.