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Tage der deutschsprachigen Literatur50. Editioun vum Ingeborg-Bachmann-Präis

Isabelle Gillen
Zanter 1976 gëtt all Joer zu Klagenfurt an Éisträich den Ingeborg-Bachmann-Präis organiséiert. Et ass eng vun de renomméiertsten Auszeechnunge fir däitschsproocheg Literatur. Am Kader vun dësem Evenement ginn am ganze 6 Präisser iwwerreecht. Den Haaptpräis ass mat 30.000 Euro dotéiert.
Update: 24.06.2026 20:45
© ORF, 3sat

De 25. Juni dëst Joer wier déi Éisträichesch Schrëftstellerin Ingeborg Bachmann 100 Joer al ginn. Si ass virun allem fir hire Roman "Malina" aus dem Joer 1971 bekannt an zanter 1976 gëtt an hirem Numm an hirer Heemechtsstad Klagenfurt e Literaturpräis organiséiert.

Vum 24. bis 28. Juni, kritt een um Fernseh op de Senderen 3sat an ORF, esou wéi och um Internet iwwert ee Livestream d'TddL, wéi se offiziell och genannt ginn, ze gesinn. Hei gi virun allem Liesungen organiséiert. D'Evenement ass all Joer gutt vu Literaturbegeeschtert besicht.

Schonn den 21. Mee goufen déi 14 Auteuren an Autorinnen aus dëser 50. Editioun bekannt gemaach. Hei den Iwwerbléck vun de Participanten:

  1. Gesche Heumann (D)
  2. Slata Roschal (D)
  3. Jovana Reisinger (D)
  4. Ozan Zakariya Keskinkiliç (D)
  5. Lena Schätte (D)
  6. Kurt Prödel (D)
  7. Caroline Rosales (D)
  8. Seraina Kobler (CH)
  9. Magdalena Schrefel (A)
  10. Christoph Szalay (A)
  11. Apollonia Theresa Bitzan (A)
  12. Fiona Sironic (D/A)
  13. Kinga Toth (H)
  14. Derya Uzun (D) 

Weider Informatiounen iwwert d'Auerzäite vun de Liesungen, esou wéi deen offizielle Livestream vum ORF fannt dir hei.

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