De 25. Juni dëst Joer wier déi Éisträichesch Schrëftstellerin Ingeborg Bachmann 100 Joer al ginn. Si ass virun allem fir hire Roman "Malina" aus dem Joer 1971 bekannt an zanter 1976 gëtt an hirem Numm an hirer Heemechtsstad Klagenfurt e Literaturpräis organiséiert.
Vum 24. bis 28. Juni, kritt een um Fernseh op de Senderen 3sat an ORF, esou wéi och um Internet iwwert ee Livestream d'TddL, wéi se offiziell och genannt ginn, ze gesinn. Hei gi virun allem Liesungen organiséiert. D'Evenement ass all Joer gutt vu Literaturbegeeschtert besicht.
Schonn den 21. Mee goufen déi 14 Auteuren an Autorinnen aus dëser 50. Editioun bekannt gemaach. Hei den Iwwerbléck vun de Participanten:
Weider Informatiounen iwwert d'Auerzäite vun de Liesungen, esou wéi deen offizielle Livestream vum ORF fannt dir hei.