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Dramatesche VirfallZwee Blesséierter bei Messerpickerei um Lampertsbierg

Andy Brücker
Luc Marteling
Um Bord vun de gratis Concerten e Dënschdeg den Owend um Glacis koum et zu engem uergen Tëschefall. Um Buedem war vill Blutt ze gesinn.
Update: 23.06.2026 23:21
© RTL

Wat et méi spéit ginn ass, wat d'Stëmmung um Glacis ëmmer besser ginn ass: D'gratis Concerte vun de "City Sounds" haten op Nationalfeierdag vill Leit an d'Stad gelackelt an dat trotz den héijen Temperaturen, déi owes awer besser ze erdroe waren.

Opreegung um Lampertsbierg dunn awer géint 22:15 Auer, wéi Police a Secouristen stënterlech op en Asaz geruff goufen: Um Eck vun der Avenue de la Faïencerie mam Boulevard de la Foire, also tëscht Glacis a Park, hate sech Persounen an d'Hoer kritt a ware mam Messer openeen duergaangen. Kuerz drop huet ee vill Blutt um Buedem gesinn.

© RTL Mobile Reporter
© RTL Mobile Reporter
© RTL Mobile Reporter
© RTL Mobile Reporter
© RTL Mobile Reporter
© RTL Mobile Reporter
© RTL Mobile Reporter

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Bei där Messerpickerei goufen zwou Persoune blesséiert, dat huet eis de CGDIS op Nofro confirméiert. Eng Persoun koum mat liichte Blessuren an d'Spidol, déi aner gouf esou uerg verwonnt, datt den Dispositif, deen de CGDIS wéinst de Concerten op der Plaz hat, de Samu als Renfort geruff huet. Nom Asaz koum och déi schwéier blesséiert Persoun an d'Klinick.

De Laurent Schwaller vun der Stad Lëtzebuerg huet de Virfall nieft de "City Sounds" RTL géigeniwwer och bestätegt.

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