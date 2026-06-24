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Ënnert Facebook-Post vum ADR-Deputéierten Tom WeidigAuteur vun Haass-Kommentar géint LGBTQ-Communautéit zu Geldstrof verurteelt

RTL Lëtzebuerg
Den Auteur vun engem Commentaire ënnert engem Facebook-Post vum ADR-Deputéierten Tom Weidig muss eng Geldstrof vun 1.500 Euro bezuelen.
Update: 24.06.2026 12:16
© Claudia Kollwelter (Archiv)

De Parquet deelt mat, datt den Auteur vum Facebook-Kommentar "Mir mussen och hei kempfen an LGBTQ vernischten" wéinst Opruff zu Haass zu enger Geldstrof vun 1.500 Euro verurteelt gouf. Dee Kommentar war den 8. Februar 2025 op Facebook ënnert engem Bäitrag vum ADR-Deputéierten Tom Weidig publizéiert ginn, dee sech op d'Participatioun vun Transgenderfraen am Fraesport bezunn huet.

Den Auteur vum Kommentar gouf de 17. Juni 2026 wéinst Opruff zu Haass zu enger Geldstrof vun 1.500 Euro verurteelt. Dernieft huet hie symbolesch 25 Euro un d'Associatioun "Rosa Lëtzebuerg" misse bezuelen.

Déi Leit, déi de Kommentar geliked hunn an identifizéiert goufen, kruten e geschriwwenen Avertissement vum Parquet.

D'Schreiwes vum Parquet
Affär ronderëm Facebook-Like
Tom Weidig krut vun ADR eng "schrëftlech Verwarnung ausgeschwat"

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