Dem Florent Toniello säi Lyrik-Band ass op der Shortlëscht vum Lëtzebuerger Buchpräis.
Wéi géif eng ausserierdesch Liewesform eis Äerd wouerhuelen? Déi Fro huet sech de Florent Toniello gestallt an op enger Rees an Island huet hien sech vun der eenzegaarteger Landschaft vun der "Insel aus Feier an Äis" inspiréiere gelooss. Am Interview erzielt hie wéi hien a senge Texter mat der Sprooch spillt a wéi d'Fotoe vum Thomas Fleckenstein seng Lyrik ergänzen.
E poetesche Bléck op d'Natur vun Island: "Hraun" vum Florent Toniello
"Hraun" vum Florent Toniello ass bei Michikusa Publishing erauskomm
ISBN 978-99987-957-4-7
104 Säiten
15€
