De Kendrick Lamar ass 9x nominéiert ginn
Um Freideg goufen d'Nominatioune fir den "Oscar vun der Musek" presentéiert. De Kendrick Lamar an d'Lady Gaga hunn déi meeschte Chancë fir ze gewannen.
De Rapper Kendrick Lamar, de Bad Bunny an d'Lady Gaga hunn déi meeschten Nominatioune kritt fir op der 68. Editioun vun de Grammy Awards e Präis ze gewannen.
Nodeems de Lamar bei der Editioun 2025 den Award fir d'Lidd a fir d'Opnam vum Joer kritt hat, ass et d'nächst Joer eng weider Chance op déi zwou Auszeechnungen. Ausserdeem ass hien och nach fir den Album vum Joer virgeschloe ginn.
D'Lady Gaga dierf sech iwwer siwen Nominatioune freeën. Och si ass an den dräi grousse Kategorien (Album, Opnam a Lidd vum Joer) nominéiert, wärend et fir de Bad Bunny sechs Méiglechkeete ginn. D'Sabrina Carpenter an de Leon Thomas si grad sou oft nominéiert wéi den Haapt-Act vun der Halftime-Show vum nächste Super Bowl.
Obwuel d'Taylor Swift mat "The Life of a Showgirl" de Blockbuster-Album vum Joer ofgeliwwert huet, ass si déi Kéier net nominéiert. Hiren Album ass dofir ze spéit op de Marché komm a wäert d'Joer duerno mat an d'Course goen.
D'Zeremonie wäert den 1. Februar zu Los Angeles gehale ginn. D'Lëscht mat allen Nominéierten an de 94 verschidde Kategorië gëtt et hei: