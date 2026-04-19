RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Film vun der Woch"Hoppers" vum Daniel Chong

Loïc Tanson
Mat "Hoppers" presentéiert de Realisateur Daniel Chong bei Pixar e Film, deen Humor, Emotiounen an en ekologesche Message verbënnt.
Update: 19.04.2026 19:30
Film vun der Woch: "Hoppers" vum Daniel Chong
Mat “Hoppers” presentéiert de Realisateur Daniel Chong bei Pixar e Film, deen Humor, Emotiounen an en ekologesche Message verbënnt.

De Realisateur Daniel Chong, bekannt duerch d’Serie “We Bare Bears”, huet mat sengem Wiessel bei de renomméierten Animatiounsstudio Pixar eng nei filmesch Etapp agelaut. An engem Animatiounsstudio, dee fir visuell Innovatioun a staark Geschichte steet, konnt den Daniel Chong säin typesche Mix aus Humor an Emotiounen mam Film “Hoppers” op di grouss Leinwand bréngen.

D’Mabel ass gréisstendeels bei senger Groussmamm nieft engem Weier opgewuess, deen nëmme sou vun Déiere gewimmelt huet. Et ass bei deem Weier, wou d’Mabel sech am wuelste fillt an zu ënnerlecher Rou kënnt.

Wann de Weier awer Jore méi spéit soll wéinst der Konstruktioun vun enger Autobunn zerstéiert ginn, sicht d’Mabel no enger Léisung, fir d’Déieren an hiren natierleche Wunnraum ze retten. Duerch eng experimentell Technologie geléngt et dem Mabel, säi Geescht an e Biber ze transferéieren, fir esou mat den Déieren ze kommunizéieren a géint de Mënsch ze rebelléieren.

Wei all Pixar Film ass och “Hoppers” duerch eng typesch Mëschung aus Humor an Häerz charakteriséiert. Ma de Realisateur Daniel Chong versicht hei, nach eng Schëpp drop ze leeën: D’Iddi vum Anthropomorphismus gëtt als narratiivt Element benotzt, fir e staarken ekologesche Message ze vermëttelen.

Visuell ass “Hoppers” op héijem Niveau animéiert, mat engem Tempo, dee vill op Action setzt an awer Plaz léist, fir emotional Momenter. De Film ass eng liicht zougänglech, familljefrëndlech Geschicht mat enger déiwer an engagéierter Reflexioun iwwer d’Relatioun tëscht Mënsch an Natur.

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mam Caroline Mart
"Ech ginn an d'Pensioun, mee ech bleiwe Journalist"
Video
19
Um Enn vum groussen Télévie-Dag
1.521.863 Euro fir d'Lutte géint de Kriibs – RTL seet Merci!
Video
Fotoen
2
Presuméierte Fall vun Erpressung
Grouss Réckruffaktioun: Rategëft a Puppelchersbräi vun HiPP an Éisträich nogewisen
Siwen Autoen am Coup
Pilot Juha Miettinen bei Accident um Nürburgring gestuerwen
Vill Emotiounen zum Schluss
Diane Wunsch a Caroline Mart: No 11 respektiv 25 Joer Télévie ass Schluss
Video
Weider News
D'Nathalie Baye, fotograféiert zu Paräis am November 2024.
Zanter leschtem Summer schwéier krank
Franséisch Schauspillerin Nathalie Baye am Alter vu 77 Joer gestuerwen
Eng Woch no engem Malaise
Franséisch Schauspillerin Nadia Farès am Alter vu 57 Joer gestuerwen
79. Editioun vum Filmfestival zu Cannes
Dräi Lëtzebuerger Co-Produktioune sinn Deel vun der "Quinzaine des cinéastes"
0
Eng riseg Fusioun steet un an der US-amerikanescher Mediewelt
Dausenden Ënnerschrëften
Grouss Oppositioun aus dem US-Filmsecteur géint d'Iwwernam vu Warner Bros. duerch Paramount
2
Mat deem Auto huet dem Michael Schumacher seng F1-Karriär ugefaangen
"The Kaiser"
De Michael Schumacher kritt en eegene Film
6
Ëmmer Dënschdes um 20 Auer
"Dangerous Truth – Das zweite Attentat" op RTL ZWEE an RTL PLAY
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.