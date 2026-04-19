RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Sonndesinterview mam Caroline Mart"Ech ginn an d'Pensioun, mee ech bleiwe Journalist"

Pierre Weimerskirch
No méi wéi véier Joerzéngten am Journalismus geet d'Caroline Mart an d'Pensioun. An engem Gespréich geet et ëm d'Zukunft vum Journalismus an d'Zäit an der Pensioun.
Update: 19.04.2026 09:30
D’Caroline Mart no sengem leschte Kloertext, deen och elo an d’Pensioun geet.
© Alexandre Benavente Martingil

Et ass eng ongewinnt Situatioun. Déi Persoun, déi soss d’Froe stellt, sëtzt op eemol op der anerer Säit. An awer passt et. Well och dat ass Journalismus: nolauschteren, sech Zäit huelen.
Ech hunn an deene leschte Jore vill vum Caroline geléiert. Mat villen Diskussiounen, déi een dacks erausgefuerdert hunn.

RTL-Journalistin Caroline Mart geet no iwwer 40 Joer bei RTL an d'Pensioun
Zesumme mat der Télévie- a Kloertext-Moderatrice hu mir nach emol op hir Karriär zréckgekuckt an iwwer d’Zukunft geschwat.

E leschten Télévie a Kloertext

Mam Caroline Mart geet och de “Kloertext” an d’Pensioun, eng politesch Sendung, déi den Debat zu Lëtzebuerg lieweg gehalen a matbestëmmt huet.

De Kloertext vum 16. Abrëll 2026.
De Kloertext: 25 Joer Télévie
"Mir hunn duerch den Télévie ganz vill Projete kënne maachen, déi mer soss net hätten"

Um Samschdeg war de leschten Télévie, deen d’Caroline Mart moderéiert huet, dat no 25 Joer. Den Interview hu mir en Dënschdeg opgeholl, op d’Fro, ob dësen Télévie méi emotional gëtt, war et eng kloer Äntwert:

“Den Télévie ass ëmmer eng emotional Sendung. Dat huet näischt domadder ze dinn, ob et den éischten oder de leschten ass.“

Iwwer d’Joren ass d’Sendung fir si ëmmer méi perséinlech ginn: “Mir verbannen esou vill Geschichte mat esou ville Mënschen.”

Dat ass eppes, wat ech selwer geléiert hunn: hannert all Sujet sti Mënschen. An déi verdéngen Zäit.

Et muss ee sech ëmmer nees nei erfannen

No bal 42 Joer am selwechte Betrib beschreift si sech selwer mat engem Laachen als “Dinosaurier”. Mee een, deen ni stoe bliwwen ass.

“Et huet esou vill geännert, net nëmmen technologesch, och gesellschaftlech, dass ech mech ni gelangweilt hunn an ëmmer erëm nei Saache geléiert hunn.”

Et wier ni genuch gewiescht, nëmmen eng Äntwert ze kréien. Et wier och ëmmer dorëms gaangen, nach eng Kéier méi wäit ze goen, d’Journalistin beschreift sech esou, wéi vill Leit si an hirer Aarbecht gesinn hunn.

Si beschreift Interviewen als “eng Relatioun, wéi e Match”, wou jiddweree seng Technik, säin Temperament a seng Intuitioun matbréngt. Dat ass eppes, wat een net an engem Buch léiert.

Eng Welt, déi sech séier verännert an domat och de Journalismus

Wa si op de Journalismus haut kuckt, gesäit si eng grouss Erausfuerderung: “Et ass ëmmer méi schwéier, an d’Déift ze goen.”

D’Vitess an d’Iwwerflächlechkeet géifen et schwéier maachen, nach an d’Déift ze goen.

“Wa mer nëmmen nach iwwer Biller an Emotioune consomméieren, da gëtt et problematesch.“

Gläichzäiteg bleift si differenzéiert. Et geet net drëms, dat Neit ofzeleenen, mee et richteg anzepaken. An d’Grondprinzippie vum Journalismus géifen déi nämmlecht bleiwen: Kontextualiséieren, net erofbriechen, oppassen op d’Sprooch, Héiflechkeet a Respekt.

De richtege Moment, fir ze goen

D’Caroline Mart huet sech bewosst fir dëse Moment entscheet, elo opzehalen: “Et ass wichteg, dass een de Moment net verpasst, ze goen.”

Och an der Pensioun bleift si dem Beruff trei: “Ech ginn an d’Pensioun, mee ech bleiwe Journalist.”

Si wëll sech weider informéieren, liesen, Projete maachen an awer méi Zäit fir Famill a Frënn hunn: “Ech denken net, dass ech mech langweilen.”

E perséinleche Merci

Dem Caroline war an all deene Joren ëmmer wichteg Wësse weiderzeginn, och u jonk Journalistinnen a Journalisten.

Ech si lo selwer iwwer 10 Joer am Journalismus. An ech weess, wéi vill ech vun him geléiert hunn. Net nëmmen iwwer de Beruff. Mee iwwer Haltung, iwwer d’Wichtegkeet vun enger gudder Fro an iwwer d’Verantwortung, déi mir hunn. Et war vläicht net ëmmer einfach, mee ëmmer wäertvoll.

Merci fir déi vill Diskussiounen a Merci fir d’Vertrauen.

Klenge Réck- an Ausbléck nom leschte Kloertext vum Caroline Maart

Bal 20 Joer Kloertext: Den Abschid vum Caroline Mart
No hirem leschte Kloertext huet d’Caroline Mart e klenge Réck- an Ausbléck ginn.

D’Caroline Maart am RTL-Promi-Spot

An eiser Summer-Serie Promi-Spot huet de Loic Juchem 2022 scho mam Caroline Maart op hir Karriär bei RTL zréckgekuckt.

De Promi-Spot - Episod 3: Mam Caroline Mart
An eiser Serie “Promi-Spot” hëlt eis haut d’Caroline Mart mat an de Parc Tony Neuman um Lampertsbierg.

Den RTL-Afterwork mam Caroline Mart

Ëmmer um 17.10 Auer
RTL-Afterwork, den entspaanten Interview, dës Woch mam Caroline Mart

Podcast “RTL inteam”

Och an eisem Podcast “RTL inteam” huet d’Caroline Mart Kloertext geschwat an erzielt, wat virun der Kamera net gesot gëtt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.