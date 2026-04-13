RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"The Kaiser"De Michael Schumacher kritt en eegene Film

Tom Nols
Am Hierscht wäert e Kuerzfilm iwwer d'Ufäng vum fréieren däitsche Formel-1-Superstar erauskommen. En éischten Trailer weist, wou déi filmesch Rees soll higoen.
Update: 13.04.2026 17:05
Mat deem Auto huet dem Michael Schumacher seng F1-Karriär ugefaangen
Mat deem Auto huet dem Michael Schumacher seng F1-Karriär ugefaangen
© Tom Nols

Erzielt gëtt ronderëm d’Joer 1991, wéi de Michael Schumacher bei Jordan onverhofft zu sengem Debut an der Kinneksklass vum Motorsport komm war. Hannert dem Film “The Kaiser”, deen tëscht 20 a 25 Minutte laang soll sinn, stécht kee grousse Filmstudio. De bulgaresche Regisseur Lubo Marinov seet, et wier en Häerzensprojet, deen d’Grondlag wier fir en zukünftege Film, deen d’Geschicht vum Schumi sengen Ufäng an hirer ganzer Breet erziele soll.

“The Kaiser” erzielt vum Michael Schumacher sengem Opstig a vun historeschen Ereegnisser, déi eng Legend gepräägt hunn, sou déi Responsabel vum Film weider. Um Enn soll de Spectateur de Michael Schumacher net nëmme verstoen - si sollen d’Gefill hunn, hi selwer ze sinn, sou de Marinov. Fans hunn d’Méiglechkeet, de Projet finanziell z’ënnerstëtzen.

Kuckt hei den Trailer:

Wat d’Famill Schumacher an d’Formel 1 zum Projet soen, ass bis ewell nach net gewosst. Firwat de Film den Titel “The Kaiser” dréit, bei deem een eigentlech éischter un de Franz Beckenbauer denkt, gëtt och net erkläert. Et kéint awer doru leien, dass de Schumi an Italien alt als “roude Keeser” bezeechent ginn ass.

News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.