Eng 100.000 Leit wäerten nees dat +/- 2.100 Awunner-Duerf iwwerfalen, fir de weltwäit gréisste Metal-Festival ze feieren, de Wacken Open Air.
Déi mëttlerweil 35. Editioun kënnt mat groussen Ännerungen an d'Virbereedungen dofir lafen och well op Héichtouren. No de schwieregen Erfarunge mat extreme Wiederkonditiounen an de leschte Joren hunn d'Veranstalter fir dëst Joer eng kloer Prioritéit: D'Infrastruktur gëtt komplett moderniséiert an de Site gëtt "wiederfest" gemaach. Fir d'Fans bedeit dat dëst Joer net nëmmen e staarke Line-up, mee och däitlech méi Komfort op de Wisen an Norddäitschland.
Dat wichtegst Thema fir d'Editioun 2026 ass d'Logistik an de Schutz vum Buedem. D'Veranstalter reagéieren direkt op d'Kritik an d'Erausfuerderunge vun de leschte Joren a verduebelen d'Zuel vun den temporäre Buedemplacken op den Haaptweeër an am Beräich vun de Stänn.
Eng wichteg Neierung betrëfft d'"Infield", also déi Plaz direkt virun den Haaptbünen: Hei gëtt bewosst op permanent, fest Buedemplacke verzicht, fir de klassesche Festival-Charakter an d'Natur net ze zerstéieren. Amplaz ginn intelligent, temporär Systemer agesat, déi de Buedem stabiliséieren, ouni e komplett ze versigelen. Zousätzlech ginn d'Sëtzgeleeënheeten an d'Iwwerdiech iwwert de ganze Site massiv ausgebaut. Egal ob extrem Sonn oder e Schloreen – d'Metalheads fannen 2026 däitlech méi Plazen, fir ënnerzekommen oder sech auszerouen.
Och um Layout vum Site gouf geschafft, fir d'Stréim u Fans besser zu lenken an d'Sécherheet ze erhéijen. Déi ikonesch Haaptbünen, d'Faster- an d'Harder-Stage, bleiwen de pulséierenden Zentrum vum Infield, kruten awer optimiséiert Zougangsweeër, fir Stau an de Spëtzenzäiten ze verhënneren.
Eng vun de gréissten Ännerunge betrëfft d'Wasteland-Stage an déi verbonne post-apokalyptesch Zon. Fir dësem populäre Beräich méi Plaz ze bidden an d'Iwwerschneidunge vum Sound mat méi klenge Bünen ze verhënneren, gouf d'Wasteland-Areal strategesch nei positionéiert. Duerch dës Verlagerung entstinn nei, breet Passagen, déi den Transport vu Rettungsween an d'Logistik am Hannergrond erliichteren. D'Bullhead City an d'Wackinger Village profitéieren an deem Zesummenhang vun enger entzerrter Placéierung, wat d'Akustik op den eenzele Plaze spierbar verbessert.
Musikalesch bitt Wacken Open Air 2026 eng extrem staark Mëschung aus Nostalgie, emotionalen Abschider an haarder Modernitéit. Mat ronn 55 fréi bestätegte Bands ass de Poster dëst Joer e richtege Genoss fir all Subgenre vum Metal:
· Judas Priest (D'Metal-Gëtter am gëllenen Alter): D'Band ronderëm den onstierfleche „Metal God“ Rob Halford wäert eng vun den absolutte Kraaft-Demonstratiounen op der Haaptbün ofliwweren. Trotz Joerzéngten op der Bün beweisen d'Englänner ëmmer erëm mat messerschaarfe Gittar-Riffer an den typeschen, héije Screams, firwat si d'Benchmark fir traditionellen Heavy Metal bleiwen. Erwaart gëtt eng Set-Lëscht voller Klassiker wéi "Breaking the Law" oder "Painkiller".
· Def Leppard (Stadie-Rock mat Gänsehaut-Feeling): Mat hiren ultra-melodeschen Hymnen an engem Sound, deen d'Stadien zënter den 1980er Jore fëllt, bréngen Def Leppard e ganz besonnesche Rock'n'Roll-Flair op de Festival. Hir Hits wéi "Pour Some Sugar on Me" oder "Rock of Ages" wäerten d'Infield an e risege Chouer verwandelen an e perfekte Kontrast zu de méi extreeme Metal-Richtunge bidden.
· The Gathering (Atmosphäresch Kläng a progressive Metal): Mat den hollännesche Pionéier kënnt eng ganz speziell an emotional Atmosphär op de Festival. Bekannt fir hir Entwécklung vum fréien Doom- a Gothic-Metal hin zu engem melancholeschen an experimentelle Progressive-Rock, wäerten The Gathering fir déi néideg Déift am Line-up suergen. Hir hypnotesch Kläng a villsäiteg Melodië bidden den Nolauschterer eng faszinéierend an intensiv Rees abseits vum klassesche Geknëppels.
· Sepultura (De leschten Danz vun de Brasilianer): De wuel emotionaalsten Highlight am Joer 2026 ass den Optrëtt vu Sepultura. D'Pionéier vum Thrash- a Groove-Metal sinn op hirer grousser Abschidstour an dëst ass déi allerlescht Chance, fir Klassiker wéi "Roots Bloody Roots" oder "Refuse/Resist" live an dësem monumentale Kader ze erliewen. D'Fans kënne sech op eng intensiv, schweessdreiwend awer emotional Show astellen.
· Arch Enemy (Melodesch Brutalitéit mat exklusiver Show): D'Band ronderëm déi nees nei Power-Frontfra Lauren Hart bréngt hire wuchtegen, melodeschen Death Metal op d'Haaptbün. Fir Wacken 2026 huet d'Band eng ganz speziell an exklusiv Show ugekënnegt, déi mat aussergewéinleche visuellen Effekter an enger Set-Lëscht mat Raritéiten iwwerzeege soll.
· D'Bandbreet am Hannergrond: Nieft de ganz groussen Nimm gëtt et vill aner Highlights ze entdecken. Fir d'Frënn vu däischterem Metal stinn d'Black-Metal-Ikonen Dimmu Borgir an d'Pagan-Metal-Gréisst Heidevolk um Programm. Wien et méi modern an experimentell gären huet, däerf sech op Energie-gelueden Optrëtter vu Machine Head an Papa Roach freeën, déi d'Moshpits sécher un d'Kache bréngen.
De Running Order ass och scho verëffentlecht. Hei weist sech, datt d'Spëtzenzäiten an den Owesstonne perfekt ausbalancéiert sinn, fir datt d'Fans esou wéineg Iwwerschneidunge wéi méiglech bei den Haaptacts hunn. Oder et gouf nach Sputt fir déi eng oder aner Iwwerraschung gelooss? Wie weess..
De Wacken Open Air 2026 weist sech innovativ a selbstkritesch. D'Organisateuren hu verstanen, datt e moderne Festival net just gutt Musek brauch, mä och eng Logistik, déi bei all Wieder funktionéiert. Mat de massiven Investitiounen an de Buedemschutz, dem optiméierte Layout an engem Line-up, deen elo scho fir Gänsehaut suergt, ass d'Zil fir déi 35. Editioun kloer: E Festival fir d'Geschichtsbicher – ouni am Bulli ënnerzegoen.
An awer schéngen d'Fans eng gewësse Skepsis entwéckelt ze hunn: Am Géigesaz zu de leschte Joren, wou de Festival dacks a Rekordzäit ausverkaaft war, sinn aktuell nach Ticketen am offiziellen Shop disponibel.