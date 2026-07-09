RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Siwe Joer Prisong, dovu fënnef mat SursisAm Appell gouf dat 1. Urteel géint Suessemer Sozialaarbechter confirméiert

Michèle Sinner
De fréiere Sozialaarbechter aus der Gemeng Suessem gouf wéinst sexuellem Iwwergrëff a Vergewaltegung verurteelt.
Update: 09.07.2026 13:17

Siwe Joer Prisong, dovu fënnef mat Sursis  - um Appellsgeriicht gouf en Dënschden d'Strof aus éischter Instanz fir e fréiere Sozialaarbechter vum Office social vu Suessem confirméiert. Hie war wéinst néng Fäll vu sexuellen Iwwergrëff an enger Vergewaltegung viru Geriicht komm.

Hien hat d'Nout vun de Fraen, déi sech beim Office social gemellt hunn, a seng Muechtpositioun ausgenotzt, fir si ze belästegen. D'Faite ginn op d'Zäit tëscht 2010 bis 2019 zeréck. De Mann soll mat senge gudde Kontakter zum fréiere Suessemer Buergermeeschter Georges Engel uginn an de Fraen ze verstoe ginn hunn, datt hinnen hir Sozialleeschtunge kéinte gekierzt ginn, wa si den Abus net géifen iwwert sech ergoe loossen, respektiv engem eppes dovu géifen erzielen.

Weider Sujeten zum Thema

Um Geriicht
Prozess géint fréieren Assistant social wéinst Virwërf vu sexuellem Mëssbrauch
Suite vum Prozess géint fréieren Assistant social
Schwéieren Ament fir d'Affer: "Hien huet mech komplett futti gemaach"
Prozess géint fréieren Assistant social
"Wat si wollten, war net hien, mee seng Hëllef"
Sexuell Iwwergrëff a Vergewaltegung
Siwe Joer Prisong, dovunner fënnef mat Sursis fir fréiere Sozialaarbechter

Am meeschte gelies
Affär vun illegaler Immigratioun a Korruptioun
Bei der Direction de l’Immigration goufe fënnef Mataarbechter fräigestallt
Video
Paul Philipp
"Causa Trump/Infantino ass eng Katastroph fir de Futtball“
Audio
16
Méiglech Amokdot
Police mellt eng Rei Schwéierblesséierter, 16 Joer ale Verdächtege festgeholl
LU-Alert warnt virun Hëtzt am Süden
Vun en Donneschdegmëtteg bis Hallefnuecht gëllt nees eng Alerte jaune
Politmonitor (2/2)
Politik misst Problematik vum bezuelbare Wunnraum endlech ugoen
Video
Audio
65
Weider News
Een Täter festgeholl
Police mellt zwee Fäll vun Déifstall an der Stad
Trotz Kritik iwwer Käschtepunkt
Chamber stëmmt eestëmmeg fir Moderniséierung vu Steierverwaltung
0
Affär vun illegaler Immigratioun a Korruptioun
Zuel vun den Inculpéierte klëmmt
Schwéier mat Messer blesséiert
Police lancéiert weideren Zeienopruff no Virfall um Glacis op Nationalfeierdag
"Portal Eent"
Gemeng Esch weist Reprochë vum Promoteur Kindy Fritsch zeréck
11. an 12. Juli
D'Maison médicale an der Stad ass iwwert de Weekend zou
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.