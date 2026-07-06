Fir vir bäi an der Rei bei engem Concert kënnen ze sinn, virun allem bei engem Optrëtt wéi deem vum Weltstar Robbie Williams, do muss ee wuertwiertlech fréi opstoen...Verschidden Hardcore-Fans vum fréieren "Take That"-Memer hu schonn an de fréie Moiesstonne bei der Luxexpo virun der Entrée gewaart, fir e Méindeg den Owend déi bescht Plazen um Concert kënnen ze kréien. Verschidde Fans déi mer virun den RTL-Mikro kritt hunn, ware souguer scho wäit virun hallwer 6 e Méindeg de Moien op de Plaz present. Wéi gesot, de Robbie Williams kënnt fréistens um 21 Auer e Méindeg den Owend op d'Bün, e laangen an och waarmen Dag also fir sou e richtege Fan.
Ënnert anerem war och eng Ekipp vu Fraen aus Groussbritannien scho fréi do. "Dëst ass déi 52. Kéier, wou ech hie live gesinn", betount ee vun de brittesche Super-Fans. D'Frëndin dernieft huet et "eréischt" op 34 Live-Concerte vun him gepackt, do ass also nach Loft no uewen. A fir hir Robbie-Passioun och no baussen ze weisen, huet Si sech souguer en Autogramm vun him virun 12 Joer op den Ënneraarm tätowéiere gelooss. De Robbie Williams veréiwegt fir ëmmer also.
Positiv beim Concert zu Lëtzebuerg wier iwwregens, dass et net sou e groussen Arena-Concert wier an een also nach vergläichsweis einfach eng Plaz ka vir bäi kréien, betount eng Madamm, déi aus Däitschland ugereest ass.
Wat de Choix vun de Lidder betrëfft, déi de Popstar e Méindeg den Owend zum beschte gi soll, also déi sougenannte Setlist, dierft et ville Fans egal sinn, vu dass déi meescht am Publikum seng Lidder souwisou auswenneg dierfte matsange kënnen. Net nëmmen d'Klassiker sinn hei selbstverständlech beléift, ma och seng nei Songs komme gutt un, wéi am Interview mat de Fans kloer ginn ass.
D'Virfreed op de Robbie-Williams ass also grouss, genee wéi scho virun 3 Joer, wou hien déi leschte Kéier virun der Luxexpo gespillt huet. Et dierf ee gespaant sinn, ob sech dat laangt Waarde vun de Fans fir an déi éischte Rei och dës Kéier nees gelount huet.
7:30 doors open
18:30 Lottery Winners
19:30 CMAT
21:00 Robbie Williams