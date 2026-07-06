RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

52 Mol live gesinn an Autogramm tätowéiertRobbie Williams-Fans sti schonn zënter e Méindeg de Moie virun der Luxexpo

David Winter
E Méindeg den Owend um 21 Auer betrëtt de Star vum Owend, de Robbie Williams, viraussiichtlech d'Bün vum Open-Air-Concert. Richteg Fans vun him, déi ganz vir dobäi wëlle sinn, waarde schonn zënter Stonnen.
Update: 06.07.2026 16:55
Robbie Williams-Fans virun der Luxexpo e Méindeg
E Méindeg den Owend um 21 Auer betrëtt de Robbie Williams viraussiichtlech d'Bün vum Luxexpo-Open-Air-Konzert. Richteg Fans wëllen do ganz vir mat dobäi sinn.

Fir vir bäi an der Rei bei engem Concert kënnen ze sinn, virun allem bei engem Optrëtt wéi deem vum Weltstar Robbie Williams, do muss ee wuertwiertlech fréi opstoen...Verschidden Hardcore-Fans vum fréieren "Take That"-Memer hu schonn an de fréie Moiesstonne bei der Luxexpo virun der Entrée gewaart, fir e Méindeg den Owend déi bescht Plazen um Concert kënnen ze kréien. Verschidde Fans déi mer virun den RTL-Mikro kritt hunn, ware souguer scho wäit virun hallwer 6 e Méindeg de Moien op de Plaz present. Wéi gesot, de Robbie Williams kënnt fréistens um 21 Auer e Méindeg den Owend op d'Bün, e laangen an och waarmen Dag also fir sou e richtege Fan.

Ënnert anerem war och eng Ekipp vu Fraen aus Groussbritannien scho fréi do. "Dëst ass déi 52. Kéier, wou ech hie live gesinn", betount ee vun de brittesche Super-Fans. D'Frëndin dernieft huet et "eréischt" op 34 Live-Concerte vun him gepackt, do ass also nach Loft no uewen. A fir hir Robbie-Passioun och no baussen ze weisen, huet Si sech souguer en Autogramm vun him virun 12 Joer op den Ënneraarm tätowéiere gelooss. De Robbie Williams veréiwegt fir ëmmer also.

Positiv beim Concert zu Lëtzebuerg wier iwwregens, dass et net sou e groussen Arena-Concert wier an een also nach vergläichsweis einfach eng Plaz ka vir bäi kréien, betount eng Madamm, déi aus Däitschland ugereest ass.

Wat de Choix vun de Lidder betrëfft, déi de Popstar e Méindeg den Owend zum beschte gi soll, also déi sougenannte Setlist, dierft et ville Fans egal sinn, vu dass déi meescht am Publikum seng Lidder souwisou auswenneg dierfte matsange kënnen. Net nëmmen d'Klassiker sinn hei selbstverständlech beléift, ma och seng nei Songs komme gutt un, wéi am Interview mat de Fans kloer ginn ass.

D'Virfreed op de Robbie-Williams ass also grouss, genee wéi scho virun 3 Joer, wou hien déi leschte Kéier virun der Luxexpo gespillt huet. Et dierf ee gespaant sinn, ob sech dat laangt Waarde vun de Fans fir an déi éischte Rei och dës Kéier nees gelount huet.

Hei nach eemol de geneeë Programm vun e Méindeg den Owend bei der Luxexpo:

7:30 doors open

18:30 Lottery Winners

19:30 CMAT

21:00 Robbie Williams

Weider Detailer an Ticketen ginn et hei!

Am meeschte gelies
Policeasaz zu Mäertert eriwwer
Zwee Verdächteger no Abrochsversuch gestallt
Futtball-WM
England no geckegem 3:2 géint Mexiko weider, Norwegen eliminéiert Brasilien
0
Formel 1
Charles Leclerc wënnt de Grousse Präis vu Groussbritannien
Fotoen
9
Tour de France
Pogacar iwwerléisst del Toro d'Victoire op der 2. Etapp
Video
Fotoen
5
Bëschbränn a Südeuropa
Dausenden Hektar Vegetatioun zerstéiert, Tour-de-France-Etapp ugepasst
Audio
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Gorillaz spillen Open Air
Feel-Good-Stëmmung bei der Luxexpo
Fotoen
1
Den Josh Island a sengem Proufraum zu Bartreng.
Sonndesinterview mam Josh Island
"Et ass e richtege Privileeg, Kënschtler ze sinn, ma et ass och haart Aarbecht"
Video
Audio
Fotoen
6
Moby am Neimënster
Eng Rees tëscht Elektronik an Emotiounen
Fotoen
Rock am Gaart
RTL bréngt am Summer Musek an Äre Gaart
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1998: Olympia, WM, Google, Apple & Paypal
Audio
No 12 Joer zréck am Grand-Duché
AnnenMayKantereit an der Rockhal
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.