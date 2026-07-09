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No Réckruff vu Friichte-Mix wéinst VirusWéi geféierlech Hepatite A an déifgefruerenem Uebst ka sinn

Mariette Zenners
Nom Réckruff vun déifgefruerenem Bier-Mix vun der Mark JA! wéinst der méiglecher Presenz vun Hepatite-A-Virus hu mir nogefrot, wéi de Virus an d'Uebst kënnt a wéi geféierlech dat fir de Konsument ka sinn.
Update: 09.07.2026 16:57
© RTL-Grafik

En Dënschdeg hat d’ALVA , d'Lëtzebuerger Veterinär- a Liewensmëttelverwaltung matgedeelt, dass e Rappell gemaach gouf vun engem déifgefruerenem Uebst-Mix vun der Mark JA!. Do stellt ee sech d'Fro, wéi et méiglech ass, datt den Hepatite-A-Virus an déifgefruerenem Uebst nogewise gëtt a wéi geféierlech dat kéint fir de Konsument sinn.

Rappell vun ALVA
Méiglech Presenz vun Hepatite A a "JA! Beerenmischung"

Mir hu bei der ALVA nogefrot a kruten dës Äntwerten op eis Froe vum Patrick Hau dem Directeur adjoint vun der Verwaltung:

Wéi kënnt den Hepatite-A-Virus an déifgefruerent Uebst?

"Den Hepatitis-A-Virus ass e verbreete Virus, deen am Verdauungstrakt vun infizéierte Persounen optrëtt a sech iwwert de Stullgank an d'Ofwaasser verbreede kann."

Eng Kontaminatioun vu Liewensmëttel kann op zwou Aarte geschéien:

  • Wärend der Kultur an der Produktioun, z.B. duerch Bewässerung mat kontaminéiertem Waasser oder duerch Kontakt mat verschmotztem Waasser. Dëst ka besonnesch Muschelen, Friichten (Hammbieren, Äerdbieren, asw.) a réit Geméis (Muerten, Péiterséileg, Fenchel, Fréijoerszwiwwel, Tomaten, asw.) betreffen.
  • Bei der Manipulatioun vu Liewensmëttel, wann infizéiert Persounen d'Liewensmëttel ouni adequat Hygiènesmoossnamen handhaben.

Wéi geféierlech ass dat?

D'Symptomer vun Hepatite A kënne liicht oder méi schwéier sinn. Méiglech Symptomer sinn:

  • Féiwer
  • Allgemeng-Onwuelsinn
  • Appetitverloscht
  • Duerchfall
  • Iwwelzegkeet
  • Bauchwéi
  • däischteren Urin
  • Gielzecht (giel Faarf vun Haut an Aen)

D'Symptomer trieden normalerweis 14 bis 28 Deeg no der Infektioun op. Bei eeleren oder geschwächte Persoune kënne se méi staark ausgepräägt sinn.
Persounen, déi de Produit consomméiert hunn a Symptomer entwéckelen, sollen en Dokter consultéieren an dës Consommatioun uginn.

Kann ee sech duerch d'Consommatioun vum Produit mat Hepatite A ustiechen?

Dat ass net ausgeschloss, well de Genom vum Virus am Produit nogewise gouf. Dat bedeit net automatesch, datt injektiivt Virusmaterial present ass, mee et kann net ausgeschloss ginn.

Gouf et Krankheetsfäll am Ausland oder zu Lëtzebuerg am Zesummenhang mat dësem Produit?

Nee. D‘ALVA huet aktuell keng Informatiounen iwwer konkreet Krankheetsfäll am Ausland oder zu Lëtzebuerg, déi mat dësem Produit a Verbindung stinn. De Rappell geschitt aus Virsiichtsgrënn, well de Virusgenom nogewise gouf.

Soll een déifgefruerent Uebst fir Kanner a vulnerabel Persounen ëmmer kachen?

Kachen ass eng effikass Hygiènesmoossnam, well Hepatite-A-Viren an och aner Keimen, déi krank maachen, duerch Hëtzt inaktivéiert ginn. Fir Kanner, eeler Persounen oder Leit mat geschwächter Immunitéit kann dat eng sënnvoll Preventiounsmoossnam sinn.

Wat kann ee Leit roden, déi an d'Ausland reesen, fir eng Ustiechung mat Hepatite A ze vermeiden?

Bei Reesen a Länner mat manner ausgebauter Hygiènesinfrastruktur soll een:

  • Gekacht, geschielten oder gutt gewäsche Liewensmëttel consomméieren,
  • desinfizéiert Drénkwaasser oder Waasser aus der Fläsch benotzen,
  • réi Friichten, réi Geméis a réi Mieresfriichte vermeiden, wann d’Hygiène net garantéiert ass.

Dëst Prinzip gëtt dacks esou zesummegefaasst:
"Cook it, peal it, wash it or leave it."

D'ALVA huet och en Depliant dozou:

© ALVA
© ALVA
© ALVA

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Der Verwaltung ass dëse Message wichteg:

  • De Risiko fir d’Bevëlkerung ass aktuell niddereg.
  • De Rappell geschitt aus Virsiichtsgrënn.
  • Kachen inaktivéiert Hepatite-A-Viren.
  • Bei Symptomer soll ee medezinesch Berodung sichen.
  • D’ALVA suivéiert d’Situatioun a bleift vigilant.
  • Wann nei Elementer kommen dann informéiert ALVA iwwer säi Portail an LU-ALERT.

D’ALVA stellt der Bevëlkerung iwwer de Portail www.securite-alimentaire.lu eng zentral, transparent an aktuell Informatiounsplattform zur Verfügung. Hei fënnt een all offiziell Rappeller, Warnungen, Notifikatiounen, souwéi Erklärungen zu Liewensmëttelrisiken. D’Informatioune ginn direkt aktualiséiert, soubal nei Elementer virleien.

Zousätzlech erméiglecht d’Applikatioun LU ALERT, datt d’Konsumente séier a proaktiv iwwer Liewensmëttel-Réckriff informéiert ginn. D’App ass gratis a bitt eng direkt Alarmfunktioun, fir d’Bevëlkerung séier ze warnen, wann e Risiko identifizéiert gëtt.

Nott vun der Redaktioun: Et gëtt och eng Impfung géint Hepatite A: am beschten informéiert Dir Iech bei Ärem Dokter oder bei der Travel Clinic vum CHL.

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