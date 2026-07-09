RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

War a Portugal am SpidolSängerin Bonnie Tyler am Alter vu 75 Joer gestuerwen

RTL Lëtzebuerg
Déi walisesch Sängerin Bonnie Tyler, déi bekannt war fir Lidder wéi "Total Eclipse of the Heart", "Holding on for a Hero" an "It's a Heartache" ass am Alter vu 75 Joer a Portugal gestuerwen.
Update: 09.07.2026 11:44
© AFP/Archiv

Déi walisesch Sängerin Bonnie Tyler, déi bekannt war fir Lidder wéi "Total Eclipse of the Heart", "Holding on for a Hero" an "It's a Heartache" ass am Alter vu 75 Joer a Portugal gestuerwen.

Iwwer hir Websäit hu Representante vun der Kënschtlerin matgedeelt: "Dem Bonnie seng Famill an hiren Team sinn traureg matzedeelen, datt d'Bonnie lescht Nuecht onerwaart an enger Klinick a Portugal gestuerwen ass, an der Folleg vun der Krankheet, wéinst där si traitéiert gouf."

Am Mee war d'Sängerin a Portugal an ee kënschtlecht Koma verluecht ginn, nodeems si an engem Noutfall huet missen operéiert ginn. D'Sängerin war zu Faro aus dem Koma erwächt, ma wéi et schéngt war si domat nach net iwwert de Bierg.

D'Bonnie Tyler war ee grousse Star an de 70er an 80er Joren, wou si mat Hit-Ballade wéi "Total Eclipse of the Heart", "Holding on for a Hero" an "It's a Heartache" weltberüümt gouf. Hir éischt Single "Lost in France" war 1977 erauskomm. Hir hire gréissten Hit "Total Eclipse of the Heart" krut si eng Grammy-Nominatioun.

D'Bonnie Tyler war bis zulescht musikalesch aktiv. 2013 huet si Groussbritannien um Eurovision Song Contest vertrueden. Fir dëst Joer hat si u sech eng Europa-Tournée geplangt, déi am Mee hätt sollen ufänken a wou si och an Däitschland op Open-Air-Concerten hätt solle sangen.

Am meeschte gelies
Affär vun illegaler Immigratioun a Korruptioun
Bei der Direction de l’Immigration goufe fënnef Mataarbechter fräigestallt
Video
Méiglech Amokdot
Police mellt eng Rei Schwéierblesséierter, 16 Joer ale Verdächtege festgeholl
Paul Philipp
"Causa Trump/Infantino ass eng Katastroph fir de Futtball“
Audio
16
LU-Alert warnt virun Hëtzt am Süden
Vun en Donneschdegmëtteg bis Hallefnuecht gëllt nees eng Alerte jaune
Politmonitor (2/2)
Politik misst Problematik vum bezuelbare Wunnraum endlech ugoen
Video
Audio
65
Weider News
Nummer 495
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Archiv-Bild
Kee Blockbuster méi am Kinossall zu Iechternach
De Ciné Sura huet seng Dieren zougemaach
0
Echterlive 2026
James Morrison am RTL-Interview
Fotoen
Un der Säit vun ë.a dem Margot Robbie an dem Bradley Cooper
D'Vicky Krieps soll am Ocean's-Eleven-Prequel matspillen
0
Open-Air um Kierchbierg
Robbie Williams bleift Publikumsmagnéit
Video
Fotoen
7
52 Mol live gesinn an Autogramm tätowéiert
Robbie Williams-Fans sti schonn zënter e Méindeg de Moie virun der Luxexpo
Video
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.