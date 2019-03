Donieft ginn nach 220.000 Euro a 4 Projeten investéiert, fir d'Ausschaffe vun Dréibicher.

Iwwer 6 Milliounen Euro u Finanzhëllefen fir déi audiovisuell Produktioun, huet de Lëtzebuerger Filmfong an der leschter Sëtzung vu sengem Comité de Soutien accordéiert. Wéi et an engem Communiqué heescht, sollen domat am ganzen 13 Projeten ënnerstëtzt ginn. Ronn 220.000 Euro fléissen an d'Schreiwen an an d'Ausschaffe vun Dréibicher. Betraff si 4 Projeten.

Donieft goufen 9 Produktiounen zeréckbehalen, déi fir ee Gesamtmontant an Héicht vu bal 6,5 Milliounen Euro eng Finanzhëllef kréien. Am ganze louchen dem Comité de Soutien vum Lëtzebuerger Filmfong 25 Demanden fir, déi Hëllefen vun am ganzen iwwer 19,5 Milliounen Euro ugefrot haten.

Offiziellt Schreiwes

Publication des décisions prises par le Comité de sélection du Film Fund Luxembourg (05.03.2019)

Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

À l'issue de la séance de décision des sessions des 26, 27, 28 février et 1er mars 2019, le Comité de sélection* du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle a décidé d'accorder des aides financières sélectives pour un montant total de 6.672.030 € aux 13 projets audiovisuels suivants :

Aide financière sélective à l'écriture et au développement pour un montant total de 220.000 €

• Shock the Monkey – 60.000 € – long-métrage d'animation en réalité virtuelle – auteurs-réalisateurs: Nicolas Blies, Stéphan Hueber-Blies – production: a_BAHN.

• On the Edge of Tourism – 120.000 € – long-métrage documentaire – auteur: Jacques Schmitz – auteur-réalisateur: Chris Poulles – production: Amour Fou Luxembourg.

• Es sieht dich – 20.000 € – long-métrage de fiction – auteur-réalisateur: Jeff Desom – production: Samsa Film.

• Hooped – 20.000 € – long-métrage de fiction – auteurs: Adolf El Assal, Dennis Foon – production: Wady Films.

Aide financière sélective à la production pour un montant total de 6.452.030 €

• Himbeeren mit Senf – 1.142.081 € – long-métrage de fiction – auteure: Heike Fink – auteure-réalisatrice: Ruth Olshan – production : Amour Fou Luxembourg.

• Enfant Terrible – 1.050.000 € – long-métrage de fiction – auteur-réalisateur: Stephan Streker – production: Bac Cinema.

• Faleminderit – 129.949 € – court-métrage de fiction – auteur-réalisateur: Nicolas Neuhold – production: Calach Films.

• Les Témoins Vivants – 280.000 € – long-métrage documentaire – auteurs-réalisateurs: Karolina Markiewicz, Pascal Piron – production: Paul Thiltges Distributions.

• Visage(s) d'Afrique – 200.000 € – long-métrage documentaire – auteur-réalisateur: Pol Cruchten – production: Red Lion.

• Playboy Priest – 1.200.000 € – long-métrage de fiction– auteurs: Thomas van der Ree, Joost Reijmers, Michel Sluysmans, Jan Eilander – réalisateur: Arne Toonen – production: Samsa Film.

• Lupus – 130.000 € – court-métrage de fiction – auteur-réalisateur: Laurent Prim – production: Skill Lab.

• La Sirène – 1.195.000 € – long-métrage d'animation – auteur: Djavad Djavahery – auteur-réalisateur: Sepideh Farsi – production: Bac Cinema.

• Nächst Statioun Staffel 1 – 1.125.000 € – série d'animation – auteurs: Laurent Witz, Hervé Benedetti, Nicolas Robin, Cyril Bossmann, Pascal Stervinou, Fanny Meeschaert, Chérif Saïs – auteurs-réalisateurs: Sarah Sutter, Frédéric Wedeux – production: Zeilt Productions.

Pour information : Le Comité de sélection a analysé 25 projets pour un montant total d'aides sollicitées de 19.511.056 €.

*pour rappel : le Comité de sélection est composé de Boyd van Hoeij (Président), Guy Daleiden, Gabriele Röthemeyer, Jean-Louis Scheffen, Karin Schockweiler ainsi que Sarah Bamberg (secrétaire du comité)